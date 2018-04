Desde Seguridad, cuestionan el destino de las "500 entradas protocolares" que entrega Colón

Más allá de esto, que no deja de ser importante, el núcleo de esta lucha está lejos de resolverse si todas las partes no se unen en la misma dirección.

Al respecto, el mismo Peverengo enfatizó: "Esto nos toma totalmente por sorpresa, no entendemos nada y creemos que debe haber un sinceramiento entre todos y que empecemos a discutir las entradas de protocolo, como seguridad si hay algo que debemos hacer es que las personas ingresen limpias, sin sustancias, armas, que tenga el carné y entradas, que pasen por el programa tribuna segura y después se les da ingreso".

Entonces, en la misma dirección, el dato que reveló el funcionario provincial fue tan elocuente como comprometedor para los dirigentes de Colón: "Tenemos normalmente un promedio, es algo que nos preocupa, en ese sector de populares están ingresando 500 personas con entradas protocolares y son muchos de ellos los que se ubican atrás del arco, quiero pensar que se sabe a quién se les da entradas".

En todo momento de la charla con UNO Santa Fe, Peverengo reconoció: "Estamos convencidos con el trabajo que estamos haciendo, combatiendo a los violentos que van a las canchas".

Y más adelante, agregó: "Hablando hasta con un vice de Colón, me adelantó antes del partido que no quería tener problemas con el personal de Utedyc, con la policía venimos trabajando muy bien me dijo, siempre habrá cosas por corregir, el fútbol es muy dinámico, el estadio de Colón es muy grande, por eso hay reuniones de cancha, hablo de Colón porque fue el partido ayer (por el sábado), la planificación tiene que ver con el humor de la gente, la situación deportiva, con el comportamiento de los hinchas caracterizados, barrabravas, hay que volcar todo sobre la mesa y tirar para el mismo lado".