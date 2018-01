Después de la amenaza de bomba, se juega Huracán ante River

Una amenaza de bomba en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán generó revuelo a una hora y media para el comienzo del juego frente a River, programado para las 19.15, por la 13ª fecha de la Superliga. La brigada antiexplosiva fue la encargada de revisar cada rincón del recinto.





El plantel del Globo, al igual que los árbitros, la delegación del conjunto Millonario y el público que ingresó temprano al estadio tuvieron que iniciar el desalojo en Parque Patricios.





El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, aseguró que el partido del equipo de Parque Patricios ante River Plate se "jugará a las 21.10", tras la amenaza de bomba que postergó el inició del cotejo.





"Está bien que se tomen las medidas de seguridad, por más que pueda ser una falsa alarma. No creo que (la amenaza) haya sido por la no venta de entradas a los no socios", argumentó Nadur. La brigada antiexplosivos revisó el estadio Tomás Adolfo Ducó y descartó en su requisa que hubiera una bomba dentro del mismo.