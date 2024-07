Di María no vuelve a Central "porque no está garantizada su seguridad", confirmó el presidente Gonzalo Belloso

Fideo Di María definió su futuro futbolístico y no será en Rosario.

Gonzalo Belloso, presidente del club Rosario Central, confirmó este lunes que Ángel Di María no volverá al club de Arroyito en 2024 , después de que el propio futbolista le comunicara su decisión el último sábado. Los rumores sobre su supuesta llegada habían entusiasmado a los hinchas canallas.

Según el mandatario auriazul, el motivo del trunco regreso fueron las amenazas que el jugador sufrió junto a su familia, por lo que siente que su seguridad no está garantizada. Por eso decidió continuar en Benfica.

Di María no vuelve a Central "porque no está garantizada su seguridad", confirmó Belloso

“La vuelta de Angelito es, o fue, un sueño para todos los hinchas de Central. En estos últimos años se afianzó la idea de que venía. El club creció un poco más y creíamos que estábamos en un buen momento para recibirlo, con un plantel bien armado, técnico de la casa y una estructura sólida. Pero nos informó que no está garantizada la seguridad ni para él ni para su familia”, reveló Belloso en diálogo con Radio 2.

El directivo negó las versiones de que el problema se haya originado en la extensión del contrato, tema por el cual afirmó que ni siquiera hubo conversaciones.

“Nos dijo que no se sentía seguro y que tomó la decisión después de la Copa América. No siente las garantías de seguridad y nos dijo que no podía volver al club. A nosotros nos duele, pero respetamos muchísimo la decisión”, aseguró.