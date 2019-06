Una foto difundida por el programa de televisión brasileño Cidade Alerta RecordTV, tres horas antes del partido entre la Selección Brasileña y la de Qatar, pone en evidencia una situación de violencia sexual que está siendo interpretada de forma muy polémica.

En la foto tomada de un video se puede ver claramente a Neymar en la habitación del hotel acostado y a Najila Trindade en ropa interior parada frente a la cama, en el preciso momento en que el jugador la ataca pateándole la cabeza. Aparentemente, también se puede observar a la mujer intentando defenderse golpeando con una botella al jugador.

La foto difundida está sacada de un video grabado por la supuesta víctima, y según su declaración el mismo fue filmado durante el encuentro que mantuvo con el jugador en París, el 15 de mayo en el Hotel Sofitel Paris Arc Du Triumphe.

De acuerdo a la versión de la mujer, Neymar le dijo que lo esperase en el hotel porque él tenía que ir a una fiesta, llegó a la habitación alrededor de las 20 horas, aparentemente borracho, comenzaron a conversar, cambiaron caricias, pero en cierto momento, él se volvió agresivo, una persona totalmente diferente, comenzó a golpearla, ella le dijo que le dolía que no le pegara más pero él y violentamene, mantuvo una relación sexual forzando la voluntad de ella.

En la entrevista exclusiva que Najila Trindade ha dado al programa Conexão Repórter SBT Brasil UOL Esporte asegura al periodista Roberto Cabrini que fue violada por Neymar y describe la escena en estos términos:

“Él me volteó, cometió el acto, y yo le pedí que se detenga, mientras él cometía el acto, él seguía golpeando mi culo violentamente, luego yo me di vuelta, todo fue muy rápido, en cuestión de segundos, no me comunicaba mucho, él solo actuó”.

En las imágenes del video emitido anoche es posible ver a la mujer defendiéndose de Neymar y diciéndole “pero yo te voy a pegar, ¿sabes por qué?, porque me golpeaste ayer y me dejaste aquí sola”, grita Najila, mientras Neymar rebate: “Calma, calma”.

La explicación que da Najila Trindade en la entrevista sobre la reacción violenta del jugador es que ella se habría negado a tener sexo sin profilaxis porque Neymar no quería usar preservativo. Esta sería la causa que habría desencadenado la violación, tal como publica la periodista Monica Bergamo en Fohla de Sao Paulo siguiendo la versión del abogado de la modelo.

Muy diferente es la interpretación de esta foto que hace el padre de Neymar en conversación telefónica directa con el periodista de Cidade Alerta.

De acuerdo a la versión de los hechos que da Neymar Senior, su hijo habría tenido dos encuentros sexuales con Najila Trindade.

Durante el segundo día, la modelo supuestamente tendría todo planeado para tenderle una trampa a Neymar al filmar la situación íntima. Es por eso que Neymar cuando se dio cuenta de que lo estaban filmando desde un celular escondido en la habitación habría reaccionado agresivamente.

En fin, las interpretaciones de la foto son opuestas, Najila Trindadepresenta este video como prueba del delito de violación. Por el contrario, las mismas imágenes son, para la defensa del jugador, la clara evidencia de que no habría existido ninguna violación sino que la relación sexual fue consensuada y que en realidad la modelo habría grabado a escondidas el encuentro como parte de un plan para extorsionar a Neymar.