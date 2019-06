Con el objetivo de que las selecciones que participan en la Copa América se capitalicen y mejoren sus estructuras, el ganador de la edición que se disputa en Brasil se llevará 7.500.000 de dólares.

Sin importar el resultado obtenido, cada país embolsa 4 millones de dólares en primera instancia. En las siguientes fases, los ingresos son: U$S 2.000.000 por pasar a cuartos de final, el que quede en cuarto lugar tendrá U$S 3.000.000, al tercero se le darán U$S 4.000.000 y el segundo obtendrá 5 millones.

Además de lo citado anteriormente, se repartirán 42,5 millones de dólares a todas las asociaciones entre la participación, preparación y logística, y Conmebol cubrirá todos los gastos que tendrán las delegaciones desde tres días antes de la competencia hasta un día después de la eliminación de la competencia más importante de este 2019.