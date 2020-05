Donato Villani dijo que es inviable el protocolo de Talleres

El médico de la AFA, Donato Villani, consideró este viernes que "el protocolo para entrenar presentado por Talleres de Córdoba y también Vélez es inviable" y advirtió que "está lejos la vuelta del fútbol" a consecuencia de la pandemia del coronavirus. "El protocolo que presentó Talleres muestra buena voluntad, al igual que el de Vélez, pero si cada club saca su protocolo, será un problema. Las actitudes individuales son contraproducentes", estimó Donato Villani.

"No todos los clubes son iguales, cada uno tiene sus particularidades. Lo que ofrecen Talleres o Vélez a otros les será dificil de cumplir y no puede ser que cada club tenga su protocolo", dijo en diálogo con radio Impacto Córdoba.

El ex médico de Lanús opinó que no ve "a corto plazo el fútbol grupal, tanto competitivo como para entrenamientos", aunque también dijo que no cree que "una persona se contagie jugando al fútbol, es muy difícil".

image.png Donato Villani no dio el visto bueno al protocolo presentado por Talleres y Vélez

"Sí puede contagiarse al entrar a un vestuario un jugador u otra persona infectado, por eso lo que se quiere es respetar el espacio interhumano y en un vestuario es muy difícil lograr eso", añadió.

"Tanto la Conmebol como la FIFA están haciendo un protocolo para cuando se pueda volver a jugar, al que se adherirá la AFA y al que los clubes deberán adaptarse", esgrimió el facultativo.

Por último resaltó que "la orden del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (Claudio Tapia) es que nunca se va a dar un paso en falso hasta que las condiciones no estén dadas como corresponden, hasta que el gobierno nacional no lo autorice no tendremos fútbol".