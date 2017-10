Duelo de necesitados en Rosario

La Lepra, dirigido por Juan Manuel Llop, viene de caer 0-1 con Vélez, en Liniers y mostrará cuatro modificaciones en la alineación. Se producirá el debut del pibe Leonel Ferroni (21 años), que ingresará como lateral por izquierda, en lugar de Milton Valenzuela. Además, Braian Rivero entrará por Jalil Elías y Víctor Figueroa irá por Héctor Fértoli en la mitad de la cancha, mientras que el portugués Luis Leal ingresará por el uruguayo Mauro Guevgeozian en el ataque.

Chacarita, que no ganó en lo que va del campeonato y está último en la tabla de los promedios, con un coeficiente de 0,333. En el conjunto de San Martín también habrá cuatro variantes, con relación al equipo exhibido en la caída 1-2 con Independiente. El juvenil Alan Robledo será zaguero central, en lugar del uruguayo Sebastián Gorga, mientras que Gabriel Lazarte volverá a ocupar el sector izquierdo, sustituyendo al lesionado Lautaro Montoya (rotura de ligamentos de la rodilla derecha).

En la zona central se producirá el retorno de Miguel Mellado (ya cumplió la suspensión tras la tarjeta roja que vio en el cotejo con el líder Boca Juniors en la Bombonera) en sustitución de Agustín Modula. Mientras que Emmanuel Martínez regresará al once principal y reemplazará a Mauro González. Además, el delantero bonaerense Mauro Matos (35 años), flamante incorporación del Funebrero, fue habilitado por AFA y estará en el banco de suplentes del 'Tricolor', a la espera del guiño del DT Coyette para otorgarle a los de San Martín esa cuota de gol que se espera del ex San Lorenzo y All Boys.