Duré: "El objetivo del rojo es siempre ser protagonista"

La Liga Santafesina de Fútbol suspendió todas sus actividades en todas las categorías como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales, a causa de la pandemia de coronavirus.

Independiente de Santo Tomé es una de las instituciones que más ha crecido en lo institucional y también en lo deportivo. Con Lito Brignone a la cabeza como presidente, hubo cambios en la conducción técnica de la primera división, ya que Mario Pigliacampo reemplazó allí al histórico Alcídes Merlo.

"El coronavirus nos bajó el ánimo a todos, teníamos muchas ganas de arrancar, veníamos de una pretemporada intensa, y grandes expectativas para este año" le dijo Joaquín Duré a UNO Santa Fe.

El capitán de la primera división de Independiente de Santo Tomé sostuvo que "las recomendaciones que nos dieron es tratar de entrenar en casa lo mayor posible para no tirar todo lo que se entrenó, y sobre todo no aumentar mucho de peso. El formato de continuar trabajando se hace complicado para lo que no tiene patio. Igualmente, el profe nos deja actividades todas las semanas a cumplir, pero lógicamente no es lo mismo".

En relación al regreso de la actividad, Joaki, destacó que "por ahora lo único que vuelve es el tenis o el padel, el fútbol sin chances. Tengo entendido que aquí el fútbol de la Liga Santafesina regresaría en 2021. Como todo jugador, esperemos que esto no sea así".

1452020 f002 independiente capitán joaquin dure liga.jpg Joaquín Duré continúa siendo el capitán de la escuadra santotomecina. UNO Santa Fe

Más sensaciones del capitán

Consultado por el cambio de entrenador, quien es capitán desde hace tres años del rojo santotomecino, expresó que "el cambio de entrenador nos cayó como balde de agua fría. El grupo estaba más sólido que nunca, veníamos entrenando hace tres años los mismos jugadores. Participamos en la copa Federación y la Santa Fe, algo histórico para Independiente y Santo Tomée. Pero bueno, se tomaron decisiones importantes, tratamos de adaptarnos lo más rápido posible para poder afrontar lo que se viene".

"En líneas generales estamos bien, pero tuvimos muchas bajas. Llegaron refuerzos que se adaptaron rápido a las peticiones del nuevo entrenador. Estamos en líneas generales bien, solamente hay que seguir entrenando y cumpliendo con la cuarentena" resaltó Duré sobre el cuadro de situación del conjunto santotomecino.

Por último, el capitán del rojo comentó que "El objetivo del rojo si regresa la competencia es tratar de ser protagonista, tener crecimiento tanto en el equipo como en lo institucional y como grupo humano. Al equipo lo veo muy bien, a todos metiddos y mentalizados. Es un grupo fuerte que va por el buen camino y eso me pone muy contento" .

1452020 f03 independiente capitán joaquin dure liga.jpg El rojo de Santo Tomé buscará ser protagonista en el torneo liguista. UNO Santa Fe

Un jugador con mucho rodaje

Duré tiene 28 años, hace tres que es el capitán, lo cual viene cumpliendo desde la era Batata Merlo. La cinta la ha compartido con su amigo Ignacio Agrafogo, que es uno de los más veteranos, y que hoy ya colgó los botines.

A Independiente lo llevó el ex presidente Raúl Crespi, quien falleció en el año 2012, mientras que en el 2014 jugó en Independiente de San Agustín en la Liga Esperancina. En 2015 regresó a Santo Tomé, y en el 2016, lo hizo a San Agustín. Antes de ponerse la roja lo hizo en Floresta de Santo Tomé, y antes de esa institución, jugó en Argentino de López en la Liga Galvense, quienes actualmente lo hacen en la Esperancina.