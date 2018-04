Duro revés judicial para Bielsa

El técnico argentino Marcelo Bielsa recibió un nuevo revés judicial en el conflicto que mantiene por su despido del Lille después de que un tribunal laboral no acordase este martes una provisión de seis millones de euros reclamada por el Loco por su cese. El abogado del argentino aseguró a la AFP que recurrirán esta decisión.





El tribunal condenó además a Bielsa a pagar 3.000 euros correspondientes a los costos judiciales del proceso. El tribunal "ha estimado que teníamos razón en el sentido que ha condenado a Marcelo Bielsa a pagar los gastos de los abogados del Lille", estimó uno de los defensores del club, Bertrand Wambeke.





El abogado de Bielsa, Carlo Alberto Brusa, consideró por su parte que "el tribunal no ha rechazado el procedimiento, no se ha pronunciado. No hay vencedores ni vencidos. La pelota vuelve al centro".





Bielsa, que reclama más de 18 millones de euros al Lille, apoya su demanda en una "cláusula paracaídas" incluida en el precontrato firmado el 14 de febrero de 2017 por la que el técnico cobraría la totalidad de su contrato en el caso de que la relación laboral finalizara, independientemente de la causa.





El técnico fue apartado por el Lille a mediados de noviembre tras una enésima derrota del equipo y cesado por falta grave un mes después. Desde entonces, Bielsa multiplica los procesos contra el club.

El pasado 5 de marzo, el tribunal de Comercio de Lille ya rechazó la petición de Bielsa de declarar al club en cese de pagos al no haber recibido los 12,9 millones correspondientes a salarios restantes y cerca de cinco millones adicionales por daños sufridos.





El tribunal no solo acordó esos pagos al técnico, sino que multó a Bielsa con 300.000 euros por "procedimiento abusivo". Una decisión que fue recurrida por sus abogados.