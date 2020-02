El Bologna de Rodrigo Palacio batiÃ³ a la Roma y quedÃ³ 6Âº en el Calcio

Bologna, con el veterano delantero argentino Rodrigo Palacio, superó a Roma por 3 a 2, de visitante, y ascendió al sexto puesto de la liga italiana de fútbol de primera división tras jugar hoy el único partido adelantado de la 23ra fecha.

Con este resultado, Bologna, que ingresó en el segundo tiempo el argentino Nicolás Domínguez -adquirido en el último mercado de pases a Vélez Sarsfield-, quedó sexto con 33 puntos y Roma, que tuvo al delantero bonaerense Diego Perotti (ex Boca Juniors) de titular y a sus compatriotas Federico Fazio (ex Ferro), Javler Pastore (ex Talleres de Córdoba y Huracán) entre los suplentes, suma 39.

La fecha continuará mañana con los partidos Fiorentina -Atalanta; Torino -Sampdoria y Verona -Juventus, y finalizará el domingo con los encuentros SPAL -Sassuolo; Brescia -Udinese; Genoa -Cagliari; Nápoli -Lecce;

Parma -Lazio e Inter -Milan.

Posiciones: Juventus 54 unidades; Inter 51; Lazio50; Atalanta y Roma 39; Bologna 33; Cagliari, Parma y Milan 32; Hellas Verona 31; Nápoli 30; Torino 27; Sassuolo 26; Fiorentina 25; Udinese 24; Sampdoria 20; Lecce 19; Genoa 16; y Brescia y Spal 15.