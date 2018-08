El Callejero se presentó en Buenos Aires

Tal como estaba previsto se desarrolló en la Casa de la provincia de Santa Fe en la Capital Federal, la presentación de la muestra fotográfica "El callejero en fotos". La misma sirvió como lanzamiento de la competencia a desarrollarse en Santa Fe el 1 y 2 de septiembre en donde está en juego la copa Quini 6.

La reunión con los medios de prensa fue encabezada por Antonio Abrazián, presidente del Super TC2000; el director provincial de juegos de la Lotería de Santa Fe, Hugo Rodríguez; y los pilotos Damián Fineschi (Toyota Gazoo Racing Argentina ) y Agustín Canapino (Chevrolet YPF). El recorrido de la muestra comprense desde 2006 hasta la última edición del año pasado, recordando los mejores momentos de la rica historia del escenario santafesino.

En relación a la venta de entradas las localidades para estar presentes en el Callejero, se pueden adquirir a un premio promocional de manera anticipada hasta el 31 de agosto. Las generales tienen un valor de 280 pesos, boxes 590 pesos y vip 4000 pesos. Luego, a partir del 31 de agosto, los precios serán los siguientes: generales 390 pesos, boxes 790 pesos y vip 4000 pesos. Los boletos se pueden adquirir en Musimundo y por internet a través de Ticketek.

El presidente de la categoría señaló que "A mí una de las que más me llama la atención es una de las imágenes aéreas nocturna con los fuegos artificiales, que resume bastante bien lo que significa para nosotros el Callejero. Que más allá de los condimentos deportivos, como correr entre los muros a una velocidad increíble, tiene la particularidad de hacerlo dentro de un marco escenográfico espectacular".





"El mejor lugar para verlo, por el sentimiento que se va a lograr es en la zona frente a la chicana. Ese es el formato más estadio que tenemos, que se pudo resolver bien el año pasado, ahora lo vamos a ampliar, pero también rescato otros lugares como frente a la plaza Alberdi por la velocidad que despliegan los autos ahí, y como terminan llegando a la curva uno", destacó el dirigente del Súper TC2000.

Sobre las actividades en la capital provincial santafesina, Abrazián detalló que "habrá una carrera nocturna, alrededor de la hora 20 del día sábado (1/9), previos entrenamientos y clasificación, mientras que el domingo (2/9) se va a repetir el formato de clasificación y carrera final, prevista ésta para cerca de las 12 del mediodía".





Más sensaciones

A su turno, Agustín Canapino, sostuvo que "Estoy impactado, y parece mentira la cantidad de años que han pasado. Creo haber estado desde la copa Megane hasta el TC2000 en todas las presentaciones, y eso es una muestra de lo viejo que estoy".

El piloto arrecifeño sostuvo que "Para mí el Callejero fue siempre distinto y especial, porque tuve el accidente más grande, porque fue el que más me rompí. No pude correr en el TC una semana después. Destruí un auto oficial del equipo Chevrolet, y era mi segunda carrera como piloto oficial. Me lastimé un tobillo, y una costilla, y me costó la recuperación".

"De esa amargura terrible, porque fue un error completamente mío, a ganar tres veces seguidas, y haber conseguido el título en gran parte por esos triunfos en 2016, habla de la ambiguedad de lo que es la vida y el deporte", sostuvo el actual puntero del campeonato de Súper TC2000.

Canapino, contó que "El año pasado venía ganando la carrera del domingo al mediodía, a falta de tres vueltas se me rompió la suspensión, y ahí perdí la punta del campeonato. Y no la pude recuperar hasta ahora, antes del Callejero, con lo cual te darás cuenta lo importante que es para mí"

En cuanto a lo que significa correr en el trazado santafesino, señaló que "El Callejero es el circuito de más adrenalina, porque para andar rápido hay que pasarle fino a las paredes, se convierte en una sensación inexplicable. Siempre estoy en los primeros puestos, eso es importante porque es el objetivo que tenemos. Igualmente pasan sorpresas y cosas que no te esperas".

En relación a la muestra, el quilmeño Damián Fineschi, contó que "La foto que me gusta es la de Leo Pernía, en la chicana, está muy bueno agarrarla justo ahí, y también la de la noche de Santa Fe con muchos colores. Hay muchas realmente, son todoas muy buenas.

El compañero de equipo del santafesino Manuel Luque en el Toyota Gazoo Argentina agregó que "Se observa claramente los cambios, antes estaba la chicana más rápida, hoy ya no, después tenemos la curva tres que antes era la curva cero, muy rápida para pararse a la salida, y el momento para verlo al auto que le pasa cerca a la pared, sobre todo desde atrás".