El capitán y el entrenador analizaron el triunfo

Luego de la derrota con Francia en el debut, Los Pumas llegaron al segundo partido con Tonga necesitados de una victoria.El resultado final marcó 28-12, con una distancia que apareció en el inicio y que perduró hasta el final.

Con este resultado, Los Pumas sumaron punto bonus ofensivo y deberán ganarle a Inglaterra el próximo sábado para clasificar a cuartos de final, el tan mencionado objetivo del equipo. En el grupo C las posiciones quedaron del siguiente modo: Inglaterra 10, Argentina 6, Francia 4, Estados Unidos y Tonga 0.

Tras la victoria ante Tonga, el capitán Pablo Matera, sostuvo que "estamos muy contentos con la victoria, Tonga era un equipo que no tenía presión, iba a salir a buscarlo durante todo el partido, hubo quince minutos malos del equipo, pero fuimos un pack de fowards muy fuerte".

"Fue un partido muy físico, tuvimos tries de maul, pero lo más importante es que me voy conforme con la actuación del equipo" agregó el flanker formado en Asociación Alumni de Buenos Aires.

El también integrante de Jaguares, consideró que "Este equipo vino acá a Osaka a ganar, lo mostró desde la primera jugada, con la primera salida al fondo, ese tackle de Tute (Moroni), y la presión que le pusimos. Lógicamente hay muchas cosas para corregir, tenemos una buena semana para ver y analizar esos errores".

creevy 1.jpg

Sobre la merma en el rendimiento, explicó que "Tonga logra un try de una pelota que nos tapan en nuestro campo, antes de eso casi que no habían pisado nuetro terreno de juego, después creo que somos un equipo físico, hicieron que nuestra defensa se cierre mucho, y nos complicaron".

Las sensaciones de Ledesma

A su turno, el head coach Mario Ledesma, manifestó que "generalmente cuando lo preparás bien, el partido arranca bien. Marcamos muchos puntos en los primeros minutos, nos perdimos dos ó tres tries que eran factibles. Y después hay que analizar que pasó en el segundo tiempo".

"Perdimos algunas cuestiones claves, el maul que venía funcionando bien dejó de hacerlo, perdimos varias pelotas desde la transmisión del maul, un try anulado a Jero (De la Fuente), que la verdad fue la única jugada linda que habíamos hecho. Después creo que perdemos confianza los últimos minutos del partido, porque además ellos no tenían nada que perder", expresó el ex hooker de Los Pumas.

El entrenador resaltó los puntos altos del equipo, que según su visión fueron varios. "La obtención sigue funcionando correctamente, el scrum anduvo bien, el line out fue positivo, y el maul viene funcionando muy bien. En varios pasajes la defensa anduvo bien, dominamos los puntos de contacto, hubo buenos tackles de Marcos Kremer. Esta es una semana importante, hay que laburar mucho, para ganar el partido ante Inglaterra".