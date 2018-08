El Central de Bauza hace su debut ante Banfield en el Gigante

Rosario Central recibirá hoy a Banfield a partir de las 17.45 hs, con Diego Abal como juez y televisación por la señal deportiva de cable TNT Sports.

El delantero Fernando Zampedri sufrió una molestia en la semana pero el técnico Edgardo Bauza cree que podrá ser de la partida y estará en la delantera junto a Marco Ruben.



Por su parte, Banfield tendrá una baja sensible porque Nicolás Bertolo tiene molestias físicas y no viajó a Rosaio.



El entrenador Julio César Falcioni analiza una variante con respecto a los once que vienen de ganarle 2 a 0 a Bostón River en casa y en lugar de Bertolo iría Juan Álvarez.





Probables formaciones:



Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Oscar Cabezas, Alfonso Parot; Federico Carrizo, Néstor Ortigoza, Leonardo Gil, Washington Camacho; Marco Ruben y Fernando Zampedri. DT: Edgardo Bauza.



Banfield: Mauricio Arboleda; Jorge Rodríguez, Renato Civelli, Danilo Ortíz, Adrián Spörle; Juan Álvarez, Nicolás Linares, Emanuel Cecchini, Jesús Dátolo; Marcelo Torres y Julián Carranza. DT: Julio Falcioni.



Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario Central).



Árbitro: Diego Abal.



Hora de inicio: 17.45.



TV: TNT Sports.