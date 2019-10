"El Centro de Rugby es un orgullo para la USR"

Se viene la última etapa del año para el rugby santafesino, y con ello la aparición en escena de los diferentes seleccionados. La oportunidad fue propicia para dialogar con el presidente de la Unión Santafesina de Rugby, Esteban Fainberg, sobre diferentes aspectos.

El dirigente confirmó que se viene el torneo de juego reducido de la USR, señalando que "La semana que viene comienza el seven de la USR, el cual se jugará integramente en el club Universitario. Serán cuatro semanas, es el 30 de octubre; el 7, 21 y 28 de noviembre la final. Ese mismo día se cierra el año deportivo, y hacemos un pequeño festejo para contar lo que fue el año, y hacer el balance correspondiente".

"El seleccionado juvenil continúa trabajando, en lo individual en el Centro de Rugby, y ya el entrenador Luciano Bordón, empieza a tomar organización sobre los chicos y trabajar en equipo. Luego, los jugadores tendrán sus vacaciones, y en enero comienza el trabajo fuerte de cara al Argentino que se disputará la primera semana de abril", explicó en torno al combinado que afrontará el Argentino 2020.

Resaltó que "Este año hemos decidido crear la secretaría técnica, la cual está comandada por Luciano Bordón, el cual es un puesto técnico, que se suma a trabajar conjuntamente con el Centro de Rugby en la formación de los jugadores. De esa manera, a través del seleccionado, conjuntamente con el Centro de Rugby, y la colaboración de los clubes, podemos hacer algo más integral".

Más sensaciones

Se viene el Seven de la República y para ello se puso en marcha el trabajo del respectivo seleccionado, sobre lo cual Fainberg sostuvo que "en cuanto al seleccionado de Seven ya comenzó su preparación hace unas tres semanas, y tendrá la continuidad de Pablo Martegani, Pablo Pfirter y Gisela Acuña, más Gonzalo Carrasco como preparador físico. Se arrancó con los test físicos, están trabajando sobre una lista amplia, con muy buena convocatoria, con chicos jóvenes, que son muy buenos proyectos, que van a estar en condiciones de dar batalla en el Seven de la República".

Presidente2.jpg

En relación al combinado de clubes en desarrollo, el presidente de la USR, señaló que "el seleccionado de Desarrollo viene trabajando positivamente, con mucho tiempo, el grupo de entrenadores ha logrado una unión excelente entre los jugadores que vienen trabajando. Vienen de hacer una muy buena concentración en San Vicente, y están por el buen camino. Van a jugar un torneo invitación, pero que los chicos se lo han tomado con seriedad. Cinco uniones nos van a visitar, y es un torneo que tiene un muy buen nivel de juego".

"El Regional a nuestro criterio fue muy bueno, un torneo muy parejo en todos sus niveles, en el cual además cumplieron todos los estamentos un trabajo satisfactorio. Desde los clubes, los árbitros, los comité de disciplina y las uniones, trabajaron muy bien, y hubo mucha armonía. Tan es así que seguramente vamos a repetir por dos años más este mismo formato", comentó a modo de balance del interuniones litoraleño.

Finalmente, en cuanto al trabajo que se viene haciendo en el Centro de Rugby, fue categórico al sostener que "es un orgullo de la Unión Santafesina, en su funcionamiento, con el apoyo del club Querandí, que nos permite con su predisposición facilita la concurrencia de los jugadores. En el ranking la USR con su Centro está entre los tres mejores del país, y a nivel de Desarrollo, la labor de Gisela Acuña ha sido formidable. Ha llegado a todos los rincones donde la provincia de Sana Fe tiene injerencia, y ha integrado a clubes nuevos".