El clásico finalizó en empate en el Súper Manuel Corral

La segunda fecha del torneo Clausura Atilio Ferronato de la Primera División A de la Liga Santafesina de Fútbol se completó con el empate 1 a 1 entre Unión y Colón . El cotejo se desarrolló en la cancha auxiliar Súper Manuel Corral, con el arbitraje de Lucas Muga y ante un aceptable marco de público.





Como todo clásico se inició con mucha cautela y estudio por parte de ambos elencos. La primera aproximación fue de Unión, pero en el primer ataque profundo Colón abrió el marcador cuando apenas corrían dos minutos de juego de la mano del delantero Sebastián Malimberni. Las acciones siguieron muy parejas, los locales fueron los que salieron a buscar el empate pero no tuvieron muchas opciones netas de gol, aunque la más clara se dio casi en el final de la etapa inicial, cuando con el arquero sabalero vencido el nueve Lorenzo Novak falló un gol que bien puede catalogarse de hecho.





En el complemento, Unión buscó darle velocidad al juego por la necesidad de salir a conseguir el empate, y Colón, trato de bajar la intensidad pasando la pelota por Farioli. Cuando era el sabalero el que tenia mayor claridad fue el ingresado Guillermo Ronconi el que tuvo una oportunidad. La pelota parada y la altura del delantero tatengue estuvieron muy cerca tras un centro al corazón del área.





En la siguiente acción llegó el empate, Federico León empalmó la pelota de bolea y puso el 1 a 1 en casi veinte del segundo pero no estaba nada dicho, el resultado estaba abierto. Los sabaleros se fueron quedando, por lo que no hay dudas de que los anfitriones fueron superiores en el complemento. En resumen, el primer tiempo favoreció a Colón, y el complemento a Unión, con lo cual el empate le sienta bien al clásico liguista.





El jugador Federico León le dijo a Ovación que "Creo que el empate fue justo, ellos tienen un equipo de mitad de cancha para adelante juega muy bien, eso se notó sobre todo en el primer tiempo, y en el segundo logramos emparejarlo. Nos costó acomodarnos porque el gol de ellos fue muy rápido, y no pensamos que se podía dar así".





"Nos complicaron ellos, creo que en la primera parte fueron superiores, tuvieron dos ó tres chances claras convertir, nosotros pudimos repuntar en el segundo, y nos dimos cuenta que teníamos que empezar a jugar", señaló el autor del empate tatengue.





A su turno, Malimberni, que abrió el marcador en el clásico liguita, destacó que "El resultado esta bien porque fue muy parejo, hubo acción en los dos arcos y con como se dio fue más que justo. En el primer tiempo jugamos mejor, pero luego supimos aguantarlo bien. No tuvimos más chances de gol, y creo que termina siendo justo".





Expresó que "En el segundo tiempo nos costó mucho más la tenencia de la pelota, no tuvimos opciones de gol, pero era un clásico, y lo importante es no perder. El arranque en el torneo es positivo, porque venimos de empatar con Cosmos, y ahora el clásico que no perdimos, pero igual hay que ser cauteloso porque esto recién empieza".





Los resultados registrados en el resto de la segunda fecha fueron los siguientes: El Cadi 0- La Perla del Oeste 0, Ciclón Racing 3-San Cristóbal 2, Pucará 1-El Quillá 2, El Pozo 0-Universidad 1, Newells 2- Sanjustino 1, Colón de San Justo 0-Ateneo Inmaculada 0, Banco Provincial 2-La Salle 2, Cosmos 2-Argentino de San Carlos 3.





Las posiciones quedaron del siguiente modo: Sportivo Guadalupe, Universidad, Argentino y La Perla 6; Unión, El Quillá, La Salle y Ciclón Racing 4; Sanjustino y Newell´s 3; Ateneo y Colón 2; Banco Provincial, Colón de San Justo, Cosmos y Gimnasia y Esgrima 1; El Cadi, Pucará, San Cristóbal y El Pozo 0.





La próxima fecha jugarán: San Cristóbal con Pucará, Universidd con Newells, Guadalupe con Colón de San Justo, La Salle con Cosmos, La Perla con Ciclón Racing, Argentino con Unión, Ateneo con Banco Provincial, Sanjustino con Gimnasia y Esgrima, Colón con El Cadi y El Quillá con El Pozo.





Síntesis

Unión: Brian Valenzuela; Mauro Gutierrez, Gonzálo Bologna (capitán), Fernando Benítez y Jonatan Zarate; Pablo Calderón, Federico León, Facundo Alcaraz y Lorenzo Novak; Lucas Capocetti y Nicolás Ortiz. Entrenador: Marcos Capocetti.





Colón: Joaquín Avlagas (capitán); Fabricio Oliva, Emanuel Bazán, Rodrigo Toriglia y Andrés López; Facundo Centurión, Gonzálo Aragón, Blas López, y Nicolás Ohansen; Brian Farioli y Sebastián Malimberni. Entrenador: Emiliano Arredondo.





Primer tiempo: 2' gol Sebastián Marimberni. Segundo tiempo: 18' gol Federico León.





Ingresaron: Facundo Silvestro, Cristian Alcaraz y Guillermo Ronconi (Unión); Juan Pabllo Felitas, Uriel Báez y Franco Arrue (Colón).





Amarillas: Brian Valenzuela, Pablo Calderón y Facundo Silvestro (Unión).





Reserva: Unión 0-Colón 0.