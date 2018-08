El Clásico de Reserva finalmente no será el domingo

Se conoció que estarán habilitadas más de 32.000 localidades, en lo que hoy podría decirse que es la capacidad total. Sin dudas que la hora contribuye a que el público se acerque a disfrutar de esta fiesta, que solo se dará una vez en este año.

Se resolvió que finalmente el duelo de tercera entre Colón y Unión se dé el lunes, desde las 10. Al parecer, ambas dirigencias se habrían puesto de acuerdo para que no sea el domingo. ¿El motivo? Es complejo de adivinar, ya que no hay nada mejor que esperar un partido principal viendo la reserva. De parte del operativo provincial manifestaron que no habría inconvenientes, pese al costo que quizás significa como adicionales.