El Clásico Santafesino ya tiene árbitro designado

Este martes se conocieron los árbitros que impartirán justicia en los partidos de la cuarta fecha de la Superliga, donde se destaca el Clásico Santafesino entre Colón y Unión que se disputará el próximo domingo 2 de septiembre, desde las 17.45, en el estadio Brigadier López.





El designado fue Fernando Rapallini, quien estará acompañado por Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti. En tanto que el cuarto árbitro será Néstor Pitana. Justamente el misionero era el otro árbitro que tenía chances de ser quien imparta justicia en el derby de la ciudad.









Fernando Andrés Rapallini nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 28 de abril de 1978 y es árbitro internacional. Por su condición de árbitro FIFA dirige encuentros correspondientes a Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana.

Su debut en Primera División fue en 2011, dirigiendo el partido entre Godoy Cruz y All Boys, con victoria para los de Mendoza por 1-0. Está adherido a la AAA. Uno de sus encuentros más polémicos, fue cuando le tocó dirigir el Clásico de Avellaneda por el Campeonato de Primera División 2014. En dicho encuentro marcó un tiro libre para Independiente por una infracción de Diego Milito que no fue tal. La acción derivó en la apertura del marcador para los locales. Tampoco expulsó a Cristian Tula luego de un codazo descalificador contra Ricardo Centurión, y no sancionó un claro penal de Leandro Grimi a Sebastián Penco.





Además, en la última fecha de la Superliga pasada, fue acusado por Fernando Gago por el mal trato para con sus compañeros durante el partido del último sábado entre Boca y Huracán. "El árbitro nos faltó el respeto", dijo el mediocampista xeneize en declaraciones posteriores al 3 a 3, y avisó que haría una denuncia formal para que el hecho se investigue.





"Puede cobrar bien o mal, pero la falta de respeto no la voy a tolerar. Voy a hablar con los dirigentes para que estas cosas no pasen. No lo podemos permitir los jugadores. Hay discusiones, hay un montón de cosas dentro del fútbol que quedan dentro de la cancha, pero esto no. Nunca hablo de los árbitros, te pueden favorecer o jugar en contra, pero la falta de respeto no", resumió.









Antecedentes

La última vez que el árbitro platense dirigió un partido de Colón fue el 7 de mayo de este año, en el empate sin goles frente a River en el Brigadier López. En ese cotejo amonestó a Matías Fritzler y Germán Conti del Sabalero, y a Camilo Mayada y Rafael Santos Borré, del Millonario.





En tanto, que la última vez que impartió justicia en un encuentro con Unión como protagonista fue en el empate 0-0 frente a San Lorenzo de Almagro en el Nuevo Gasómetro, el pasado 3 de marzo de este año. En ese cotejo solamente amonestó a Franco Soldano del Tatengue.











Todos los árbitros

Racing - Rosario Central Árbitro: Patricio Loustau Asistente 1: Cristian Navarro Asistente 2: Diego Romero









Colón - Unión