El Club Sportivo Guadalupe fue víctima de robo y destrozos

El dirigente liguista comentó que "también nos robaron elementos de trabajo que se utilizan para trabajar con las divisiones inferiores, nos llevaron bebidas que teníamos en el bar, y un par de reflectores que nos habían traído, y que hicimos arreglar para poternciar las columnas de iluminación. A eso hay que agregarle que nos hicieron daños rompieron cosas, juegan con los freezers, no se que pasa que están como ensañados con las instituciones barriales que hacen mucho sacrificio para seguir adelante".

Agregó que "nosotros en ese sector tenemos alarma, la misma sonó, aparentemente la policía vino rápido, pero no ingresa si no hay alguna persona que pueda abrir la institución, llegaron gente del club, abrieron y allí laa policía pudo ver lo que había pasado. Hicimos la denuncia pertinente, la alarma sonó pero se llevaron cosas. Evidentemente los clubes estamos muy desprotegidos".

image.png Los visitantes ingresaron en la zona de vestuarios y en la zona del bar de la prestigiosa entidad de Liga Santafesina de Fútbol.

Rosso comentó que "Tiene que ser gente de la zona. A pesar que tenemos alarma, ingresaron igual. Nos llamaron a la madrugada desde la empresa de seguridad y luego la policía, pero no ingresan hasta que no esté un dirigente. Todo esto duele mucho, porque cuesta un montón llevar adelante una institución sin colaboración de nada y con ansias de renovar la ilusión. Un daño que te bajonea y te da ganas de bajar la persiana, porque así no podemos más. Nos robaron cerca de ocho veces entre 2020 y este golpe".

Ahora fue el turno de Sportivo Guadalupe, pero hace unos días sufrieron la visita de la delincuencia la gente del Club Atlético Las Flores, a quienes no solamente les robaron, sino también generaron daños en diversos lugares. El mayor daño fue lo que se robaron desde el vestuario y los baños, particularmente los sanitarios, los cuales fueron adquiridos en su momento con mucho sacrificio. Antes habían sido Villa Dora en Monte Vera, Náutico El Quillá en el predio del Automóvil Club Santa Fe frente a Cilsa, e Independiente de Santo Tomé, al que les sustrajeron varios metros de alambre perimetral.