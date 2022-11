El creador de Los Murciélagos brindó una charla en el paraninfo de la UNL

En el paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Nardone, creador y entrenador del seleccionado de fútbol para ciegos Los Murciélagos brindó una charla. "Cómo armar el equipo ideal" fue la base de la charla, en el que se refirió a las similitudes entre el armado de un equipo de alto rendimiento en las organizaciones y el deporte. Previo a su disertación brindó una conferencia de prensa en el cual contó algunas cuestiones más que importantes.Quique, tuvo la convicción de que no solamente era posible, sino que además tenía el sueño de obtener el título mundial. Se convirtió en el creador del seleccionado de fútbol para ciegos Los Murciélagos y en el director técnico que los llevó a alcanzar sus mayores logros. Sostiene que trabaja y trabajó con gente que, a partir de una tragedia, como puede ser el no ver, elaboraron una oportunidad y eso lo considera fantástico. En la actualidad nuestro país cuenta con 26 equipos que representan el campeonato nacional, de los cuales salen los jugadores seleccionados."En primer lugar estoy muy agradecido a la ciudad de Santa Fe por haberme recibido tan bien. Mi presencia se debe a que dimos una charla cuyo título es "Cómo armar el equipo ideal", a partir de un gran desafío que fue el armado de la selección nacional de fútbol para ciegos Los Murciélagos. Ahora con el antecedente mayor, que en esta ciudad está uno de sus protagonistas, ganador de la Copa América, y que es Marcelo González" comenzó señalando Enrique Nardone.El director técnico de fútbol para ciegos indicó que "para nosotros es un orgullo estar en Santa Fe y compartir esto con todos los amigos. Cuando armamos los Murciélagos, el objetivo básico fue creer en uno mismo, ver que no hay imposibles, creer que esto se podía. Al principio pensaron que estaba loco, pero luego se sumaron varios locos y locas más, para generar esto que es hoy, pero debemos seguir trabajando para continuar mejorando nuestro fútbol"."Los Murciélagos hoy es una marca registrada, es un animal que está dentro del zoológico deportivo del país, y nos llena de orgullo. Las primeras dificultades en aquellos comienzos fue el apoyo, encontrar que gente empezar a tomar en serio esto. Vengo de una época, allá por el año 86, en el que la mirada sobre la discapacidad era diferente. Era la lástima, el pobrecito, era muy paternalista, y el te vamos a ayudar, porque pobrecito...Pero si el deporte te da una oportunidad, te puede hacer cambiar la vida" afirmó el actual entrenador de River Plate.El ex entrenador de Los Murciélagos destacó que "creo que las cosas se han modificado, porque tenemos un montón de deportistas al nivel adaptado, paraolímpicos, que nos representan en todas las disciplinas, y nos llena de orgullo. Insisto que el deporte es una oportunidad fantástica para cualquier persona"."La importancia de poder tener todo claro, es que el día de mañana tengas un objetivo común, con tus propios compañeros, de poder llegar, de buscar y decir, quiero llegar a tal proyecto. Lo veo todos los días a los chicos, como por ejemplo tomar un colectivo solos, que antes no se podía hacer. Llegar una cancha, dejar el bastón, y ponerte a entrenar, seas o no seas de la selección. Eso ya nos llena de orgullo porque te vas con la satisfacción de que le brindaste una oportunidad" consideró el coautor del reglamento internacional de fútbol de sala para ciegos.En cuanto a cómo está la cuestión de infraestructura Nardone aseguró que "todavía nos falta, y la verdad es que tenemos que seguir creciendo en ese tipo de cosas. Debería haber más instituciones o lugares donde la gente pueda acercarse y pueda venir a practicar, ya sea fútbol o cualquier otro deporte. Insisto que no es de prestado que vengan, sino que también es un derecho como cualquier ciudadano".Por su parte, Marcelo González, el actual DT de Los Búhos santafesino, resaltó que "para mí es un honor y un orgullo está acá sentado con Quique, y digo esto porque cuando arrancamos con los Búhos, allá por el 2003, cuando querían armar el equipo de fútbol, hoy contamos con mucha tecnología, cuando buscamos allá por aquellos años, el primero que me contacta es Enrique. Quien más allá de la historia que tiene, hay que destacar la humildad que posee. Él no va a contar lo que significa el fútbol para ciegos, y todo lo que hizo, pero yo si lo puedo hacer"."Después de estar 20 años con los Búhos, y tener esta posibilidad con la selección nacional, Los Murciélagos, me toca estar atrás del arco, siendo guía, llamador, me toca ver la cancha de frente y ver todo desde allí, una de las tres personas que le dedicó tiempo, viajó para pensar ese reglamento y las metodologías de trabajo para que las personas ciegas puedan jugar al fútbol y se hable de la selección nacional, es Enrique, por eso es un orgullo tenerlo acá en nuestra ciudad" expresó el integrante del cuerpo técnico del seleccionado nacional argentino de fútbol para ciegos.