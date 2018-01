El cuestionamiento que Aimar le hizo a Riquelme

"Hubiese sido maravilloso, pero no fui a Villarreal porque íbamos a tener que pedir otra pelota porque Román no la sacaba de abajo de la suela", devolvió Aimar, entre risas. El Payasito también opinó sobre la actualidad de Lionel Messi, quien en varias oportunidades confesó ser admirador del enganche. "Hoy juega mejor porque sabe y tiene todo claro. Es el único que logra que nadie cambie de canal mientras dura el partido", destacó.





A su vez, valoró el gesto de Marcelo Bielsa, quien fue hasta Rio Cuarto para presenciar su partido despedida. "Cuando estábamos en el vestuario vino el ayudante de campo y me dijo que estaba Bielsa y no le creí. Después me mostró la foto y no lo podía creer. Fue un gesto que lo define. Le mandé mi agradecimiento a través de un allegado porque no lo vi después del partido", reveló.