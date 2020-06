"El deporte no necesita la gente cantando en los estadios"

Luis Scola, capitán de la Selección Argentina de básquetbol, realizó una extensa entrevista con el diario Clarín donde no dudó en afirmar que el público no es necesario para la continuidad del deporte.

"Jugar a puertas cerradas es una solución transitoria para poder terminar las temporadas y volver a la normalidad", comenzó analizando.

Y profundizó: "Pero hay muchísimos eventos sin público que visualmente son geniales, como los eSports, el UFC o el boxeo, cuya esencia es el 'pay per view'. La razón por la cual esto es incómodo es porque todo el sistema está basado en el espectáculo con la gente incluida. Si esto tuviera que continuar, veríamos estadios con cero personas. Dejaríamos de jugar en el Santiago Bernabéu o en el Madison Square Garden para jugar en una cancha decorada para que visualmente no te genere la sensación de vacío".

Scola.png Chapu Nocioni reconoció que Scola podría pensar en ser dirigente de la CABB.

Luego, justificó: "Si esta crisis continúa, los partidos tendrán otro sonido ambiente y se reestudiará la forma de transmitirlos. La NBA no va a continuar en estadios por el coste. El deporte no necesita de la gente cantando en los estadios. Es mucho más bonito, sí. Pero el deporte necesita de la televisión, de los sponsors y de la atención. ¿Cómo te llega la atención? Es irrelevante. Fijate que los eSports los vemos por Twitch o por YouTube con partidos con 2, 3 o 4 millones de espectadores en vivo. Esa gente te hace facturar y la industria crece como la NBA o como la Euroliga. O más. Las banderas y los cánticos están buenísimos y los incluimos. Hacen todo más bonito, pero no son necesarios".

Para finalizar, remarcó: "No digo que es mejor el deporte a puertas cerradas que con público. Digo que no es necesario. Pasa que hoy sí es necesario porque hay ligas enteras que se basan en la venta de entradas, porque de ella dependen los carteles de publicidad".