El derby santafesino analizado por sus protagonistas

El clásico santafesino finalizó empatado. Santa Fe Rugby y CRAI no se pudieron sacar diferencias y culminaron igualados en 27. El derby del rugby local no fue bueno, pero siempre tiene la emotividad de ser un partido especial y diferente, sin importar la razón o la época del año que se juegue.

En Sauce Viejo, tras el cotejo, el primera línea Gitano, Facundo Garibay expresó que "Los clásicos son partidos aparte, un equipo puede venir bien, el otro no, y sin embargo en este tipo de partidos puede pasar cualquier cosa. No se si el empate es justo o no, pero es como terminó, estaban los dos equipos exhautos, y es una señal que los chicos dejaron todo".



"Como uno de los más viejitos, por así decirlo, es una alegría ver como los chicos se sacrifican a lo largo de la semana y también durante el partido", agregó el pilar de la escuadra de la autopista.

El ex integrante del seleccionado mayor de la USR, sostuvo que "Se sintió mucho el calor, sino porque veníamos de condiciones más frías durante la semana, y venir a una cancha más pesada se siente. Creo que hubo muchos errores, y no dudo que pasó un poco por ahí la cosa".

Finalmente, en cuanto a como vio el desarrollo del torneo, a una fecha del final, explicó que "El formato este nos permitió encontrar con equipos de alto vuelo, con mucha competencia, antes estaba más claro quien podía llegar a competir bien arriba, y por algún lugarcito que quedara, pero quedó demostrado que cualquier equipo puede jugar por un puesto de arriba.

A su turno, el experimentado Luis Mariano Cabal, integrante de aquel título conseguido en 2008, resaltó que "Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, somos dos equipos que estamos muy inestables en el juego, sabíamos que el que estaba más derecho se iba a llevar el partido".

"Creo que fue de ida y vuelta, mucho no lo pude analizar, pero es un resultado que creo que es justo. Por momentos pensamos que nos lo podíamos llevar, y por ahí estábamos más abajo. Realmente pensé que perdíamos por un punto", expresó el segunda línea, quién aseguró que cuando finalice este campeonato cuelga los botines.

Sobre el presente del elenco tricolor de Sauce Viejo, comentó que "Sinceramente uno esperaba un poco más de este equipo, estamos trabajando, e intentando lograr un piso. El año pasado fue muy bueno, fuimos un poco sorpresa, nos costó mucho, y no pudimos mantenernos por esa senda. Cometemos muchos errores durante los partidos, y claramente contra equipos de este nivel nos cuesta muy caro".