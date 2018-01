El deseo del ex-Colón: "Sueño y espero estar en el Mundial"

El cordobés Cristian Pavón estuvo en Italia tramitando el pasaporte comunitario para el momento que le toque dar el gran paso de jugar en el fútbol europeo. El exjugador de Colón, ya de vuelta en el país, contó que se quedará en Boca después del Mundial, si es que consigue acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.





Sin embargo, el delantero también se refirió a su presente futbolístico vinculado a la Selección Argentina, ya que en los últimos amistosos tuvo algunos minutos en el equipo, y fue el autor intelectual junto a Lionel Messi del gol de Sergio Agüero, que le dio la victoria frente a Rusia por 1-0.





En cuanto a la chance de ser transferido y su actualidad en el equipo que orienta Guillermo Barros Schelotto, destacó: "Me quedo a jugar la Libertadores. Uno sueña con ganarla y más con Boca que es muy grande. Esperemos que el 2018 sea con felicidad. Miro siempre la liga de España e Italia, aunque todavía no estoy pensando en el futuro. Estoy metido en este club al 100 por ciento".





Mientras que luego se refirió a las chances de ocupar un lugar en la lista de Jorge Sampaoli para el Mundial de Rusia 2018, y se despachó: "Sueño y espero estar en el Mundial. Fue muy rápido lo que me pasó con la Selección Argentina. Cuando me llegó la citación no lo podía creer y ahora estoy muy agradecido por haber hecho las cosas bien".





Mientras que por último volvió a hablar de Boca y al armado del plantel y apuntó: "A los refuerzos hay que recibirlos de la mejor manera y darles mucha confianza para que se acomoden bien. Ojalá que lo de Carlos Tevez se arregle y pueda venir".