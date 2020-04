El día que Mike Tyson encontró a su exesposa con Brad Pitt

Mike Tyson volvió a ser viral en Twitter luego de que los usuarios de esa red social recordaran una anécdota del excampeón de los pesos pesados con el actor estadounidense Brad Pitt. En 1989, el célebre púgil encontró al galán de Hollywood en la casa de su exesposa.

Pitt contó la anécdota por primera vez en el año 2012 en el programa Conan (talk show). A fines de los 80, daba sus primeros pasos en el mundo del cine mientras que Tyson era una figura consagrada del deporte mundial. El actor vivía un romance con Robin Givens, recientemente divorciada del púgil, a quien de vez en cuando seguía viendo con fines exclusivamente sexuales.

Una noche, Mike apareció sin aviso en la casa de Givens. Encontró a su exesposa de la mano con Brad Pitt. "Tenía que ir a la oficina de mi abogado, pero quise pasar por la casa de Robin por un 'rapidito'. Qué puedo decir, yo era joven y la extrañaba", contó Tyson. "Yo estaba en un coma emocional. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada", agregó.

En el año 2018, el nacido en Brooklyn avaló la historia en su autobiografía, La verdad indiscutida: "Brad debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegue y me decía que solo estaban repasando un libreto".

El exboxeador, que actualmente encabeza un proyecto de cultivo de cannabis en California, nunca mostró rencor por lo ocurrido aquella noche: "No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor, porque, si así fuese, ya no estaría vivo”, culminó entre risas.

Vale recordar que hace un par de días, Tyson reconoció que "estoy en la mejor forma que he estado en mi vida de existencia. No tengo quejas. Este es el mejor momento de mi vida. Como ser humano, siento que el cielo es el límite y que nada podría salir mal. Estoy muy en forma. Lo mejor que he estado en mi vida. Estoy entrenando todos los días”.

Fuente: UNO Mendoza.