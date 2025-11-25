El doloroso recuerdo de Colapinto en el GP de Qatar

El argentino Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de Qatar por la 23ª fecha de la Fórmula 1 donde aún no logró sumar puntos

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto , disputará este fin de semana el Gran Premio de Qatar , correspondiente a la 23ª fecha del campeonato de Fórmula 1 , en el que todavía no logró sumar puntos esta temporada.

Colapinto viene de quedar 15° en el GP de Las Vegas, que contó con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y donde se vio afectado por los incidentes que se dieron en la primera curva, en la que recibió un choque en la parte trasera de su monoplaza que le generó problemas de rendimiento.

Ahora el argentino intentará dar vuelta la página para llegar de la mejor manera posible a Qatar, donde correrá por segunda vez en su carrera. Su único antecedente no es nada positivo, ya que el año pasado llegó a dicho Gran Premio luego de una serie de choques en Brasil y Las Vegas, por lo que su Williams (equipo para el que corría en aquel entonces) no estaba en las mejores condiciones.

Se viene el GP de Qatar para Colapinto

La práctica libre sería una previa de lo que se vendría en las siguientes sesiones. Allí, Colapinto no pudo redondear una buena actuación y terminó en el 19° puesto. Como si esto fuera poco, en la clasificación para la carrera sprint el argentino finalizó en la última posición, a casi medio segundo del penúltimo, que fue el chino Guanyu Zhou.

Para la carrera sprint, el pilarense salió desde el pitlane, donde adelantó rápidamente al mexicano Sergio Pérez y luego a Zhou para cruzar la bandera a cuadros en el 18° lugar.

En la clasificación para la carrera principal se vio una leve mejora de Colapinto, aunque estuvo lejos de alcanzarle para clasificar a la Q2 y terminó en el 19° puesto, solo por delante del francés Esteban Ocon, quien corría para Alpine, su actual equipo.

Lo peor llegaría el domingo, cuando Colapinto tuvo que abandonar en la primera curva ya que Ocon chocó en una accidentada largada. De esta manera se terminaba un GP de Qatar para el olvido del argentino, que este año buscará mejorar lo hecho en el 2024 y así sumar sus primeros puntos del año.tWh9MQ

Una semana después del GP de Qatar se llevará a cabo el GP de Abu Dhabi, que marcará el final de la temporada 2025 de Fórmula 1.