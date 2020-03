El drama del jugador de la Juve y su esposa, ambos con coronavirus y en la dulce espera

Italia es actualmente el segundo país con más casos positivos de coronavirus, contabilizando más de 47.000 infectados y al menos unas 4.000 víctimas fatales. Uno de los primeros casos en el fútbol fue el de Daniele Rugani, defensor de la Juventus. La esposa del futbolista, Michela Persico, también dio positivo al virus, y expresó su miedo por su embarazo.

El caso de Rugani se dio a conocer el pasado 11 de marzo. Desde entonces, toda la Juventus y el Inter de Milán (último rival que enfrentó) se encuentran en asislamiento. El jugador está recluído desde el momento en el que dio positivo al test. A inicios de esta semana, su esposa informó que también es portadora, a pesar de no presentar ningún síntoma.

Avance de la enfermedad

“Daniele no tenía síntomas. Luego, de repente, aparecieron algunas líneas de fiebre, casi nada; pero se hizo un control y dio positivo. Él estaba bien. Yo tampoco tengo síntomas, pero soy portadora. En este momento no puedo ver a nadie” expresó Michela Persico en un diálogo telefónico con la revista italiana, Chi, aclarando su situación con el virus pandémico.

Embarazo

La esposa del futbolista de la Vecchia Signora reveló que esperan un bebé. La italiana mostró su tempor por la salud de su primer hijo a 4 meses de embarazo. “Estoy embarazada, ¿y ahora qué pasará? Espero que el virus no afecte el embarazo. Los médicos me aseguraron que no debería haber problemas. Pero ponte en mi lugar, tengo un miedo infinito”.

“Nos estábamos preparando para anunciar el embarazo. Se suponía que era un momento de alegría, en cambio la vida nos traicionó así. Pero estoy seguro de que nos levantaremos de nuevo” sentenció la pareja de Daniele Rugani. Cabe recordar que el zaguero central no es el único caso positivo de coronavirus en la Juventus. Blaise Matuidi también dio positivo a las pruebas.