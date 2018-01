El dramático momento por el que atraviesa un exjugador de Colón

"Después de la derrota contra All Boys (1-0), recibí mensajes de hinchas nada agradables. Cuando finalizó el torneo y me fui de vacaciones con mi familia, y recibí otros más. Eran constantes y lógicamente las palabras que te dicen te hacen mal", reveló el volante Ezequiel Videla , quien según versiones estaría cerca de sumarse a Guaraní de Paraguay tras desvincularse de Instituto.





Es un momento dramático por el que atraviesa el exjugador de Colón : "Se pasaron con mensajes para que los reciba mi señora. Cuando se exceden de ese límite, opté por dar un paso al costado. Uno es jugador, vive de esto y trata de disfrutarlo. Ya que se metan en la vida privada, que le escriban a tu señora, o desear virtualmente hasta la muerte de un hijo, todo tiene un límite", agregó en un semblante de miedo por las amenazas en diálogo con Cadena 3.





Pero eso no fue todo, ya que también se descargó diciendo que "me duele en el alma esto y sacar a mi hija y mi señora de la ciudad; irme lejos de mi vieja y mis hermanos. Eso el hincha no lo ve. A la gente que está enojada, si sienten que les fallé, les pido perdón, pero no puedo vivir de esta manera. La estamos pasando mal".





Ezequiel Videla 2.jpg Gentileza / Mundo La Voz





"Prefiero jugar en otro lugar. Si no se da, laburaré de otra cosa, no tengo vergüenza de hacerlo. Mucha gente me escribió «que ojalá que se me muera un hijo, me publicaron fotos con armas». Todo tiene un límite", contó.









Vale recordar que Ezequiel Videla dejó un recuerdo muy importante en Colón, ya que fue el único refuerzo de un plantel que debió pelear por no descender al comando de Diego Osella. Fue un proceso corto, pero el hincha le tiene mucho respeto. Incluso el su momento el jugador dijo que le estaba agradecido al club por darle "la posibilidad de jugar en Primera".