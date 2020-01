El drástico cambio de look de un excampeón

Lucas Matthysse supo ser uno de los máximos exponentes del boxeo argentino e internacional. El púgil, que se movió entre los pesos welter y superligero, logró ser campeón del mundo y decidió retirarse de los cuadriláteros tras caer por KO ante Manny Pacquiao en el Axiata Arena de Kuala Lumpur el 15 de julio de 2018. En esa ocasión perdió el título WBA.

Tras un año y medio de colgar los guantes, La Máquina volvió a ser noticia pero por una foto que se hizo viral en las redes sociales. La imagen fue difundida por el medio especializado en boxeo A la vera del ring.

En esa imagen se puede observar a un Matthysse en versión “mochilero”, en la que se encuentra descubriendo distintos paisajes. El exatleta ahora luce una frondosa y canosa barba.

Durante su etapa como profesional, que inició en 2004, el púgil oriundo de Trelew, provincia de Chubut, ostentó una marca de 39 victorias, de las cuales 36 fueron por KO, y solamente cinco caídas.

En un fragmento de una entrevista que concedió en 2013 al mencionado medio, Lucas Matthysse vaticinó el look que utilizaría cuando decidió alejarse de la actividad profesional. “Voy a ser panzón y barbudo. Siempre me gustó tener la barba bien larga, no sé por qué, pero es algo que siempre quise hacer y ahora no puedo por el boxeo. Cosas que uno piensa”, expresó.

Vale mencionar que la familia Matthysse sigue fuertemente vinculada al boxeo. Su hermana Soledad, tras un escandaloso pesaje (Ewa Brodnicka le dio un beso en la boca, lo que provocó que la chubutense le propinó una cachetada), no pudo adueñarse del título mundial de la categoría pluma de la OMB. Su hermano mayor, Walter, también realizó una carrera como profesional.