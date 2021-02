El DT de Argentina dio la lista para la She Believes Cup

Banini, figura en el Mundial de Francia 2019 y excapitana del seleccionado, fue noticia la última semana por ser la única argentina elegida por la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) en el equipo ideal de Sudamérica de la última década. Sin embargo, la actual jugadora de Levante español tuvo una discusión con el DT Carlos Borrello después de ese Mundial y no volvió a ser citada.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FArgentina%2Fstatus%2F1357378604787712002 #SelecciónFemenina El entrenador Carlos Borrello dio a conocer la nómina de preseleccionadas para la #SheBelievesCup que se disputará del 18 al 24 de febrero.



https://t.co/KE6felFiAC pic.twitter.com/WeCkcmY5jn — Selección Argentina (@Argentina) February 4, 2021

Las futbolistas del ámbito local se encontrarán en el predio de Ezeiza el próximo 12 de febrero para concentrar y ser testeadas según los protocolos correspondientes. Allí se realizará el corte final de la lista para la She Believes Cup. La Selección tiene programado viajar el 14 de febrero. El seleccionado nacional (número 31 del ranking FIFA) no juega un partido desde noviembre de 2019 y es el único de los cuatro seleccionados que no se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Argentina debutará contra Brasil -mejor equipo de Sudamérica- el jueves 18 de febrero, luego se medirá con Canadá el domingo 21 y cerrará su participación frente a las locales el miércoles 24. Estados Unidos, con cuatro oros olímpicos y cuatro títulos Mundiales, el último en Francia 2019, es el favorito a ganar la Copa por cuarta edición (2016, 2018 y 2020).

La lista de las convocadas locales tiene mayoría de representantes de Boca Juniors, primer campeón de la era profesional del fútbol femenino en nuestro país, con siete futbolistas: Clarisa Huber, Carolina Troncoso, Lorena Benítez, Myriam Mayorga, Yamila Rodríguez, Adriana Sachs y Eliana Stábile.

También fueron citadas Ariana Álvarez, Marina Delgado, Daiana Falfán, Romina Núñez, Catalina Ongaro (UAI Urquiza); Martina Del Trecco, Victoria Costa, Giuliana González (River); Paloma Fagiano, Natalie Juncos y Yanina Sosa (Racing); Rocío Correa (San Lorenzo); y Magalí Natta (Platense).

De las que juegan en el exterior están Bonsegundo (Valencia de España); Agustina Barroso (Palmeiras de Brasil); Sophie Braun (Gonzaga University); Valentina Cámara (Deportiva Femarguín); Aldana Cometti (Levante); Vanina Correa (LCD Español); Florencia Hernández (Nashville Rythm); Dalila Ippolito (Juventus de Italia).

Completan la lista para la She Believes Cup: Soledad Jaimes (Changchun Zhuoyue); Mariana Larroquette (Kansas City); Milagros Menéndez (Granada FC); Yael Oviedo (Universidad de Chile); Solana Pereyra (UD Tacuense) y Vanesa Santana (Sporting Huelva).