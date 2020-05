El duro momento de Fede Domínguez, hermano del DT de Colón

Federico Domínguez, hermano de Eduardo, actual entrenador de Colón y exfutbolista de Vélez, Independiente, River, Gimnasia de La Plata, Argentinos Juniors y Olimpo, entre otros, publicó un mensaje en las redes sociales en medio de su lucha contra el cáncer de colon, enfermedad por la que tuvo que ser operado, afortunadamente de manera exitosa.

Federico Dominguez on Twitter de expresarse y asi descubrir nuevas sensaciones, ahora noto al escribir que es fácil decirlo pero muy difícil vivirlo.

No paro de llorar, no puedo, todos dicen q sana... veremos!

en estos momentos siento que estoy viviendo dos vidas un antes y un después... — Federico Dominguez (@fededomz) May 16, 2020 Twitter">

"Hoy no es un día cualquiera, al menos para mí. Hoy cumplí un año, volví a nacer. Un día lleno de emociones encontradas donde la alegría y el llanto convivían perfectamente. Difícil momento para manejar emociones. Decidí liberarlas, darles la oportunidad de expresarse y así descubrir nuevas sensaciones. Ahora noto al escribir que es fácil decirlo pero muy difícil vivirlo", comenzó el exdefensor en su cuenta de Twitter. "No paro de llorar. No puedo. Todos dicen que sana... Veremos. En estos momentos siento que estoy viviendo dos vidas. Un antes y un después. Todo el día pens<ndo si comparto mis sensaciones o me las guardo, pero el mensaje que quiero dar es de esperanza y de no rendirse. Siempre hay que luchar, no le tengan miedo al cáncer. Sí respeto, y enfrentarlo con toda la furia. El cáncer no me venció, menos lo va a hacer el Covid-19. Mucha fuera a todos los que están transitando este camino. ¡No bajen los brazos!", concluyó el hermano del DT de Colón.

Federico Dominguez on Twitter el #cancer no me vencio menos lo va hacer #COVID__19 muchas fuerza a todos los q están transitando este camino, no bajen los brazos!!!

SIEMPRE PARA ADELANTE!

vamo arriba...!!!

vamos carajo....!!!

andiamo avanti…!!! — Federico Dominguez (@fededomz) May 16, 2020

Domínguez fue campeón con el Fortín del Torneo Apertura 1995 y del Clausura 1996. Con el Rojo levantó el título en el Clausura 2002 y también se quedó con el Clausura 2010 con el Bicho. Por otro lado, se consagró con Nacional de Uruguay y tuvo otros pasos por el exterior en Espanyol de Barcelona, Leganés, Santos Laguna de México, Apollon Limassol de Chipre Montevideo Wanderers, Deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos.

Fuente: TyC Sports