"Es mágico verlo jugar. Incluso a medida que envejece sigue siendo increíble. Estoy seguro de que nunca voy a volver a ver algo parecido. Para ser sincero, solo trato de disfrutar verlo cada minuto", apuntó el defensa del Liverpool de Inglaterra.

Un hipotético cruce entre Argentina e Inglaterra en la final del Mundial de Qatar 2022 motivó la pregunta para Alexander-Arnold sobre la estrategia para marcar a Messi: "No hay manera de parar a Messi. No hay una forma establecida para enfrentar a un jugador así porque es capaz de hacer cualquier cosa en el fútbol. Supongo que pararlo es una cuestión de suerte. Es hacer lo mejor que puedas y esperar que él no haga nada mágico".