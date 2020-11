El equipo de Almeyda pasó a los playoffs de la MLS

El delantero, de 25 años, fue titular junto a Andrés Ríos, mientras que el arquero Daniel Vega estuvo en el banco de suplentes.

Luego de una racha negativa de nueve partidos sin triunfos con varias goleadas en contra, San José ganó seis de los últimos nueve y logró meterse entre los ocho mejores clasificados de la conferencia Oeste.

En la misma zona, Los Ángeles Galaxy, con Cristian Pavón y Emiliano Insúa como titulares, empató con Seattle Sounders por 1-1, como local, y quedó oficialmente eliminado.

En la conferencia Oeste ya están los ocho clasificados: Colorado Rapids, FC Dallas, Los Ángeles FC, Minnesota United, Portland Timbers, San José Earthquakes, Seattle Sounders y Kansas City.

En la última fecha del domingo se definirán las últimas dos plazas de la conferencia Este y uno de los tres equipos que tienen chances es Inter Miami de Gonzalo Higuaín.

Los equipos que tienen el pase listo son Columbus Crew, Nashville, New England, New York City, New York Red Bulls, Orlando City, Philadelphia Union y Toronto FC.