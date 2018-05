En el día de la Patria, Jaguares dio otro paso hacia la clasificación a los cuartos de final del Súper Rugby, el torneo de equipos profesionales del Hemisferio Sur. Ante casi 20.000 persona, en el estadio de Vélelz Sarsfield, la escuadra conducida por Mario Ledesma derrotó a los Sharks sudafricanos por 29 a 13.





Se trató de la sexta victoria al hilo de la franquicia de nuestro país, que acumula 34 puntos en 13 presentaciones, ocupa el segundo puesto en la Conferencia Sudafricana detrás de Lions (tiene 36 unidades en la misma cantidad de presentaciones) y el quinto en la tabla general del certamen.





Tras la ventana de junio el conjunto argentina jugará frente los Stormers de Sudáfrica, el 30 de junio en Vélez; y en las últimas dos jornadas se enfrentarán sucesivamente con Bulls y otra vez los Sharks, ambos en tierra sudafricana.





"En un encuentro que no venia nada fácil, me quedo con lo que hizo el equipo al seguir intentando, con la tosudez por buscar siempre más. Así se marcaron varios tries y también nos perdimos varios", así comenzó el Head coach de Jaguares Mario Ledesma su análisis de la victoria en la conferencia de prensa.





"¿El resultado? Por supuesto que fue muy positivo. Era un partido difícil, era una fecha especial, más gente, más expectativa y tal vez pienso que por ahí al principio se pensó más en el resultado que en el partido".





26518 f2 jaguares.jpg







"Yo no encontré nada ni descubrí nada. Los chicos laburaron muchísimo. Para esto no hubo click ni palabras mágicas. Fue mucho laburo, laburo, laburo y laburo. Y eso hace que empieces a creer y adueñarte de lo que hacés. Hoy, el equipo es de ellos. Más allá de lo que represente Jaguares, hoy es su equipo y cuando es tu equipo, te duele cuando las cosas salen mal y te gratifica mucho también cuando salen bien" destacó el ex Puma.





Agregó que "Hay mucha gente en el staff que labura muchísimo y en sintonía con ellos. Esa exigencia que tenemos, también hay que equilibrarla con empatía y charlas y tratar de que los chicos puedan encarar cosas por afuera del rugby, Conseguir eso me parece importantísimo".









Todo un referente

El segunda línea Tomás Lavanini destacó que "obviamente, cuando tocó la sirena fue un alivio total porque el partido fue durísimo. Desde el minuto uno del primer tiempo buscaron someternos y nosotros a ellos y cada uno, con sus armas y sus cosas, quiso quebrar al otro".





"Fue muy físico, el más físico de todos los partidos que jugamos hasta acá y lo sacamos adelante. Luchamos y supimos defender bien nuestro ingoal, los mantuvimos lo suficientemente lejos como para poder hacer algo nosotros si recuperábamos la pelota y hoy estuvieron los backs muy finos en eso", destacó el jugador formado en Hindú Club





26518 f3 jaguares.jpg







El segunda línea de Jaguares opinó que "nos trabaron varias veces la pelota arriba y eso nos costó volvernos de su campo sin puntos. Pero salvo eso que nos complicó, una vez que se pudo resolver, me parece que estuvimos sólidos y nunca más aflojamos".





"Redoblamos la apuesta en los últimos diez minutos. Por ahí, a principio de año no salió, pero, partido a partido, somos capaces de poner una marcha más cuando quedan diez o quince minutos, cuando entran los que están frescos desde el banco y aportan su energía", consideró Lavanini, quien finalizó señalando que "No tenemos que aflojar, tenemos que seguir metiéndole porque este equipo puede empezar a fondo y terminar también a fondo y yendo para adelante".