"El equipo funcionó sin Ángel Di María y no pienso tocarlo"

"Valoro que Di María quiera estar, un montón. Los partidos después de la Copa, esos seis, él no estuvo y el equipo funcionó. No quería tocar eso. No forma parte de esta convocatoria, pero él no está afuera de la Selección. No me molestaron los dichos de Di María", manifestó en diálogo con Radio Rivadavia.

Para luego agregar "Yo valoro que quiera estar, pero uno tiene que tomar decisiones y hay algunos que quedan afuera. No me preocupa que esté enojado, lo tomo de buena manera. Depende como juegues Di María puede jugar. En el 442 por afuera y en el 433 como extremo. Hoy la decisión es esta y bajo ningún concepto es definitiva".