El extraordinario año del rafaelino Mayco Vivas

No caben dudas que este 2019 será inolvidable para él. Con apenas 21 añoos de edad se dió el gusto de formar parte de Jaguares, y ser parte del plantel de Los Pumas que jugó el Mundial de Rugby en Japón.

Formado en el Círculo Rafaelino de Rugby, el primera línea fue elegido por Mario Ledesma, y posteriormente fue Gonzálo Quesda el que le dió la confianza de jugar tantos partidos en el Súper Rugby con la camiseta de la franquicia nacional.

"La verdad es que fue una primera parte de la pretemporada muy buena, se pudo aprovechar al máximo, y hacer foco en aquellas cuestiones que necesitamos individualmente ya que hay más tiempo", le dijo Mayco Vivas a UNO Santa Fe.

El pilar rafaelino comentó que "A diferencia de otros años, en el cual teníamos poco tiempo, algo más de un mes para meter todo, ahora fue un poco más largo, y la verdad es que nos sirve mucho más, y es más positivo para el equipo".

En relación al año de Jaguares expresó que "si por supuesto que fue un buen año, pero ahora ya se empezó como todo grupo a no plantear objetivos, pero si a dejar atrás lo que pasó este año, y planteando nuevas metas para cumplir deportivamente".

mayco 1.jpg

En cuanto a su presente destacó que "estoy muy contento por haber formado parte de este plantel, y ahora estar nuevamente con los muchachos. Sigo teniendo las mismas ganas de aprender, seguir mejorando como persona, como jugador, y en todos los aspectos. Pero estoy muy contento por el año que tuve, y el que tuvo todo el grupo".

Abanderado de la renovación

Mayco fue convocado para afrontar el Mundial de Japón con Los Pumas, sobre lo cual destacó que "ojalá se repita lo de este año el que viene. Fueron muchas cosas juntas, Jaguares, Pumas, y el orgullo de haber jugado un Mundial. Pero la verdad que lo tomé con muchas ganas, mucho entusiamo, y tratando de hacer lo mejor posible para uno mismo y para el equipo".

Recientemente, el pilar rafaelino fue elegido el mejor deportista de Rafaela, sobre lo cual señaló que "me alegró mucho la elección que se hizo, porque es una forma de reconocer todo el sacrificio que hace uno para poder llegar a donde está ahora, y representar a la ciudad que tanto me apoyó".

En cuanto a lo que viene, Mayco resaltó que "El objetivo personal para el año que viene es consolidarme en el puesto, hacer un buen papel dentro de la cancha, pero siempre mejorando todo lo que se pueda. Siempre buscando ser mejor en todos los aspectos, y para todo el grupo que se ha convertido en una gran familia".

mayco 2.jpg

Sobre como tomó su familia este presente rugbístico, Mayco señaló que "la verdad es que mi familia está muy contenta, y el apoyo que recibo de ellos es genial. Por ahí se complica que me puedan apoyar en forma presencial porque no estoy mucho en Rafaela. Pero cuando pueden me van a ver a Buenos Aires algún partido, igual mis amigos y mi famlia apoyan siempre, y uno lo siente de verdad"

En el pecho puede llevar en la camiseta un Jaguar ó un Puma, pero con el corazón siempre verde. "Si efectivamente, eso es realmente muy lindo, estar en donde uno se formó, donde crecí en este deporte, porque CRAR es mi casa. Es más cuando vengo a Rafaela, estos días que tengo que entrenar lo voy a hacer al club porque nunca va a dejar mi lugar. Es mi segunda casa, y estoy muy agradecido por todo lo que el club me dió y me sigue brindando".