Después de evaluar, reunirse y cotejar muchos aspectos, la dirigencia de Unión decidió iniciar un nuevo camino, que seguramente irá de la mano con el fútbol profesional.





En esa búsqueda para conseguir un reemplazante que se haga cargo del Fútbol amateur luego de la partida de Martín Cicotello a Chile , esa elección recayó en Marcelino Galoppo, ex-jugador con recorrido en muchos de equipos del ascenso y también con experiencia en divisiones inferiores, la última en Atlético de Rafaela





Galoppo charló con el programa Diez en la City (FM X 103.5) y en el arranque reconoció que "el fútbol para mí fue una escuela de vida. Me educó por estar tanto tiempo lejos de mi familia. Me enseñó a luchar en momentos difíciles y por eso es algo importante en mi vida. Mucha gente me ayudó en este sueño tan grande. Ahora estoy en otro rol y por eso espero trasladar los mismos conocimientos en este nuevo trabajo".





Estar al frente de un área con adolescentes no es tarea sencilla, más aún con tantas tentaciones que ofrece este mundo a los jóvenes valores que sueñan con llegar a Primera División. Al respecto, el flamante coordinador afirmó que "soy un convencido de que hoy la sociedad cambió. Los jóvenes viven de otra manera y por eso hay que apostar al dialogo. Hay que seducir a los chicos haciéndolos pensar. Explicándoles qué es lo mejor, que de ser así será mejor, con fundamentos y sin ser autoritarios. Hoy hay que hacerles entender por qué deben hacer las cosas o no, pero no solo como jugador sino también como personal. Es todo más democrático y se usa más el teléfono. Ya no se mira tanto a la cara. Por eso hay que aprovechar los momentos que se tienen para escuchar también. El diálogo es fundamental".





El ex-coordinador de Rafaela sabe que llega a una institución donde se avanzó en muchos aspectos con el fútbol amateur. Por eso se atrevió a expresar que "me encontré con una infraestructura a la que le hacen falta pocas cosas. Hoy tiene nutricionista, asistente social, kinesiología, alguien en la pensión, médicos, psicólogos y demás. Factores que ayudan en el crecimiento. Lo que sí pedí es el compromiso de todos, que se entienda que estamos enfocados en hacer un trabajo importante, donde hay 300 chicos con muchas ilusiones de cumplir un objetivo. No solo hay que educarlos deportiva y personalmente, sino en afrontar muchas otras cosas. Qué el fútbol no lo es todo en la vida".





En la parte final reconoció que, al menos por ahora, está lejos de soñar con integrar un banco de Primera División, ya que enfatizó: "Me apasiona mucho el futbol juvenil. Arranqué en Rafaela y me fue bien, con chicos llegando a Primer División. A veces en el fútbol profesional no tenés tanto reconocimiento. Me tocó ser colaborador de Jorge Burruchaga y es complicado, porque se manejan otros conceptos, siempre detrás del resultado inmediato. En cambio en las inferiores se disfruta. Estoy muy a gusto y espero colaborar de la mejor manera en Unión".