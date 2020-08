El Gobierno nacional aprobó el protocolo de la Conmebol

El Gobierno argentino aprobó este martes en Casa Rosada el protocolo sanitario dispuesto por la Conmebol para que los equipos argentinos y del exterior no tengan que hacer cuarentena cuando llegan al país, en la previa de la reanudación de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Una noticia que tenían muy pendiente a Unión, que espera rival en la 2ª fase del segundo certamen en importancia. De esta manera, podría hacer de local en el estadio 15 de Abril.

“En el día de hoy (por este martes) aprobamos el protocolo que nos envió la Conmebol, entendiendo que era importante dar este paso para definir la localía de los equipos. Es exigente y no implica ningún riesgo de contagio a la población”, informó el ministro de Tusrismo y Deporte, Matías Lammens, por Radio La Red.

chiquitapia.jpg El Gobierno aprobó el protocolo elevado por la Conmebol.

En el encuentro en casa de Gobierno, estuvieron Lammens, el ministro de Salud, Ginés González García y el ministro de Transporte, Mario Meoni. “Tiene que ver con una disposición administrativa, permitir que los equipos que lleguen y los argentinos no tengan que hacer cuarentena, con el cumplimiento de todo lo que nos piden para que no haya riesgo de contagio”, comentó el ex presidente de San Lorenzo.

Lammens agregó que la disposición es para los equipos que estén 72 horas en el país para jugar un partido y no para los futbolistas que siguen en el exterior y que tienen que incorporarse a los planteles argentinos. “Los jugadores que vienen para quedarse tienen que hacer cuarentena”, afirmó.