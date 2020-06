¿El Gobierno nacional pretende intervenir la AFA?

El abogado Gregorio Dalbón desechó este viernes la posibilidad de intervenir a la AFA como sucedió en el 2016 con la Comisión Normalizadora que encabezó Armando Pérez, durante el gobierno de Mauricio Macri. "Ese título no me lo quieran sacar porque está prohibido por FIFA y sería un escándalo y podrían suspender a la Selección Argentina. El derecho del Deporte lo he estudiado y de ninguna manera puede ocurrir eso", aseguró en una entrevista radial con el programa 'Gol de Medianoche'.

Hace semanas, Claudio Tapia fue reelecto por unanimidad hasta 2025 y con el apoyo de la primera división y de los equipos grandes, ya que su lista la acompañaron con vicepresidencias Boca, River, Independiente y San Lorenzo, más Racing con la secretaría general. La gestión de Chiqui, que dio superávit fiscal según los balances presentados y logró un proceso de desendeudamiento en los últimos años, consiguió también un consenso claro en el fútbol del ascenso y con un espacio consolidado en el Interior.

Por su parte, el ministro de deportes y turismo, Matías Lammens, avisó que no se meterá en el tema del ascenso de San Martín de Tucumán, que despertó una larga lista de protestas por su presidente -Roberto Sagra-, a pesar de "tener una posición" que no dará a conocer porque son temas "propios del fútbol" en una charla con Panorama Tucumano.

image.png Trascendieron rumores que el gobierno de Alberto Fernández pretendería intervenir la AFA

San Martín llegó como líder de la zona B de la Primera Nacional y tendría que afrontar una final con Atlanta, que quedó arriba en la A, para ascender a la Liga Profesional. Sin embargo, su máximo directivo quiere que el club suba de manera directa por la suspensión momentánea de la competencia debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

La presión del dirigente derivó en una protesta hace unas semanas en las calles de San Miguel de Tucumán, donde se cantó contra Tapia, sin respeto por el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional.

Ademá, la semana próxima habrá una reunión en Olivos donde estará presente el ministro de Turismo y Deportes, el ministro de Salud Ginés González García y representantes de AFA junto al presidente Alberto Fernández para dialogar sobre avances en el protocolo oficial para la vuelta a los entrenamientos en todo el país.