Surf2.jpg Brilló Thiago Passeri, de 13 años: ganó en M16 y fue podio en M18, logrando la punta de ambas categorías.

Así quedó ratificado en el brillante Quiksilver & Roxy Young Guns que terminó este domingo en el balneario Honu Beach del sur marplatense. El torneo de mayor tradición del circuito argentino junior, el mismo que cada chic@ quiere ganar aunque sea una vez antes de convertirse en Open (desde los 19 años). En este caso, con 105 inscriptos en ocho categorías (M12, M14, M16 y M18), se disputó durante dos días esta segunda fecha del circuito nacional fiscalizado por la Asociación de Surf Argentino. Y el segundo tuvo el mejor oleaje del verano, muy desafiante para la nueva generación. Hablamos de un día épico con olas poderosas de al menos dos metros...

“Tuvimos es algo atípico para Mardel en esta época. Era difícil entrar y había mucha corriente hacia un costado. Ya estar en posición, sobre todo para los más chicos, era un gran desafío. Por eso fue un placer verlos desenvolverse en esa condición y surfear olas tan difíciles. Las categorías más chicas lo sobrellevaron bien y las más grandes, M16 y M18, la rompieron. Hubo chicos que surfearon como profesionales realmente, lo que nos ratifica la constante evolución de nuestro surf”, analizó Siri que, en su caso, puede hablar con una múltiple mirada: por ser surfista experimentado y, a la vez, por ser el padre de un competidor, en este caso el más pequeño del evento, su hijo Simón, que con 11 años se metió en el podio de la categoría M12.

Facundo Ruggiero se impuso en M12 y M14, Thiago Passeri en M16 y Joaquín Muñoz Larreta en M18, mientras que entre las chicas ganaron Isabella Gaudio en M12, Katy Wirsch en M14, Victoria Muñoz Larreta en M16 y Vera Jarisz en M18. “Realmente fue un eventazo que puso a prueba el nivel de chicos y chicas que vienen trabajando muy bien. El primer día las condiciones fueron en deterioro y en el último hubo olas de dos metros durante toda la jornada, con mucha fuerza. Tal vez el mejor swell de un evento junior que recuerde, incluso más difícil que aquel del Young Guns 2022. Los jóvenes tuvieron que adaptarse a ambos extremos en esos días y respondieron muy bien”, describió Passeri sobre el torneo auspiciado por Ala Moana y Ford.

Surf3.jpg El podio de M16. Ganó Passeri, dando tres años de ventaja.

Justamente hay un junior que llama mucho la atención: se trata del hijo de Martín, Thiago, quien a los 13 años compite en tres categorías y en este YG2023 se impuso en U16 y estuvo en el podio de U18, logrando de esta forma quedar puntero en ambas categorías. “Competir contra chicos más grandes no me modifica mucho y hacerlo en un mar así me gusta porque habitualmente no tenemos este tamaño o poder de olas. Cuando toca y en un campeonato, trato de aprovecharlo al máximo. Realmente lo disfruto más”, cuenta Passeri pichón, quien se va haciendo un lugar importante dentro del Team Quilksilver-Roxy y dentro del seleccionado nacional formativo.

Martín, su padre, es además su entrenador y da su análisis sobre la nueva joya del semillero. “Ha hecho un click marcado. Lo veo muy maduro y esta vez lo ratificó en un mar muy pesado. No recuerdo que se haya metido en unas condiciones así y realmente respondió muy bien, haciendo maniobras de adultos. Demostró que no se achica en condiciones así y que no le pesa competir por objetivos, como es buscar ganar en cada una de las categorías. En el último día le tocó intervenir en ocho series, con un mar grande, y respondió. Lo que refleja el entrenamiento que venimos realizando, incluso en el aspecto mental. Fijate que en el primer día, por las malas condiciones, quedó afuera en U14 y eso no le afectó nada”, explica.

Surf4.jpg El podio de Espumeros. Son M12 que son asistidos por un adulto.

Siri considera que, salvando las distancias, puede hablarse de la Tormenta Argentina, parafraseando con la conocida mundialmente Tormenta Brasileña que hoy impacta en el tour profesional. Es apenas una referencia a una flamante camada “con gran cantidad de talentos que tiene las cosas más claras que nosotros y, además, cuenta con una mayor estructura para potenciarse. Todo esto nos garantizará grandes surfistas en pocos años, algo que me pone muy feliz”, asegura Maxi. Passeri intenta encontrarle una explicación a la explosión del semillero. “Mucho tiene que ver el trabajo que hacen distintas escuelas y grupos de entrenamientos. Hay muchos ex surfistas profesionales que le están dando una estructura a esta camada y hay muchos padres que están optando por esta opción que está dando sus frutos. En este torneo se notó el trabajo que están haciendo muchos de estos chic@s. Un trabajo que incluye lo técnico, lo táctico, lo físico y lo psicológico”, analiza quien es el director del centro principal de MdP, el CEEIS que se ubica en Honu Beach.

No es casualidad lo que vimos en otra épica edición del Young Guns. No es casualidad el gran momento que atraviesa el surf formativo en Argentina.