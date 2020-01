El gran objetivo de Fernando Esquivel en Rivadavia B

Rivadavia Juniors B no pudo hacer pie en la zona A1 del Torneo Oficial, a pesar de transitar el camino en la elite compitiendo de igual a igual con todos. De vuelta en la A2, la dirigencia salió al mercado rápidamente y logró el sí de Fernando Esquivel, tras el alejamiento de Fernando Quintana.

Luego de un año sabático, el Negro volverá a dirigir de manera oficial (además tendrá a su cargo U19) en lo que representará su cuarto club, tras pasar por Macabi, Colón (SF) y GyE. “Me puse a estudiar un posgrado de docencia, me quedan un par de módulos, era algo accesible pero que me impedía dirigir. Por eso no tomé ningún compromiso a lo largo de 2019”, mencionó.

Y más adelante, acotó: “Ya la dirigencia de Rivadavia me había hablado a mitad de año con la salida de Roberto Giunta y en ese momento no podía. Ahora, que se sabía que Teddy (Quintana) no iba a continuar, nos pusimos de acuerdo y voy a ser el encargado de U19 y la Primera B”.

Respecto al inicio del nuevo proceso como estratega, Esquivel reconoció que “si bien el equipo de la Liga empieza el 6 de enero, con varios juveniles, después hay que charlar con Fernando (Ciprian) para ver quien juega en el A y quien va al B en los torneos de 2020. Mi intención es comenzar el 27 de enero, pero seguramente me daré una vuelta, para conocer a los chicos, hace bastante que no dirijo U19, así que me voy a empapar un poco en el tema”.

Al momento de delinear algunas pautas del nuevo proyecto que lo tendrá como cara visible, el experimentado técnico no dudó en decir que “quiero sumarme para aportar desde mi lugar, con una base de pibes que tiene el club para seguir desarrollándolos, que tomen otro tipo de responsabilidades. Es un lindo desafío en un club que respira básquet”.

Antes de su despedida, dejó una opinión de la reciente creación del Colegio de Entrenadores, que también lo tiene como integrante de la flamante Comisión Directiva. En este sentido acotó: “Es una manera de tener presencia y voz, ahora el carnet te lo da Eneba, pero desde este lugar generar ideas, debatir temas, no somos un gremio, pero pretendemos que exista esa voz orgánica, con propuestas de trabajo que sean elevadas para su discusión con los dirigentes”.