El gran presente del vóley de Santa Fe a nivel nacional

Además, cabe destacar que Santa Fe es la única provincia de Argentina que formó parte del podio en las tres competencias.

En consonancia con estos logros, en 2022 Santa Fe fue la única provincia que se subió al podio en todos los Campeonatos Nacionales: 1º en Sub 18 Femenino , 2º en Sub 18 Masculino , 2º en Sub 16 Femenino , 1º en Sub 16 Masculino, 1º en Sub 14 Femenino y 3º en Sub 14 Masculino.

Históricamente nuestra provincia se destaca por la formación de jugadores y jugadoras. Los clubes de nuestras nueve asociaciones son el principal motor del desarrollo para exportar vóleibol de alta calidad deportiva a nivel nacional e internacional. Sumado a esto, la Federación Santafesina organiza una fuerte y federal competencia interna que sustenta los logros nacionales: Interasociaciones y Copas Santa Fe, desde Sub 12 hasta Mayores.

Fabián Bochatay aseguró que "los clubes de nuestra provincia vienen haciendo un gran trabajo. Primero fue Sonder clasificando para la Liga Nacional Femenina del año próximo, también ocurrió lo mismo con Villa Dora en varones. De los seis cupos de ascenso que había en el vóleibol nacional tres son de la provincia de Santa Fe. Para nosotros eso es muy importante".

Es importante recordar que si bien no consiguieron estar en los podios, si pudieron competir en torneos de real importancia como la Liga Nacional masculina, cuya primera etapa se jugó en Rosario y luego en La Rioja, Regatas de Santa Fe, Normal 3 de Rosario, mientras que en cuanto a la Liga Federal Femenina compitió Atlético San Jorge. No menos plausible es la participación de Villa Dora y Náutico Avellaneda de Rosario en la Liga Nacional Femenina que se encuentra disputando la primera fase.