El hockey distinguió a los mejores de la temporada

Tal como estaba previsto se realizó la tradicional entrega de premios de la Asociación Santafesina de Hockey. La misma se llevó a cabo en el sintético que tiene la entidad rectora del hockey local en el barrio Sur de nuestra capital.





La actividad fue encabezada por el doctor Patricio López, presidente de la ASH; y los miembros del concejo directivo, que integran Daniel Haymo, Ignacio Achkar, Leandro Reynoso, Mariana Rodríguez, y Daniel Raviolo entre otros. También se encontraban presentes jugadores y jugadoras, entrenadores y dirigentes de los clubes que recibieron su pertinente reconocimiento.





hockey 1.jpg



El comienzo de la ceremonia contó con la palabra del presidente Pato López, quien señaló que "En materia de infraestructura tendremos un 2018 muy positivo. Contaremos con la nueva carpeta de agua, igual que la de El Quillá. Se ha hecho desde la ASH un esfuerzo muy grande, y comprometimos al gobierno provincial y la Confederación Argentina. Si Dios quiere en abril ó mayo, va a estar terminado ese proyecto".





Luego, consideró que "Vamos a tener un montón de canchas en donde los jugadores y las jugadoras van a poder entrenar, jugar y poder comprometerse más con el deporte. Al nuevo proyecto de la asociación, hay que sumarle el proyecto de otras canchas, como CRAI, el reemplazo de la carpeta en Banco Provincial, la iluminación en Santa Fe Rugby, todo muy positivo".





hockey 2.jpg



"Tenemos que destacar el apoyo que hemos tenido a lo largo del año de la gente de la Lotería de Santa Fe, porque siempre que requerimos su apoyo, nos han abierto las puertas. Este año ha sido muy bueno para el hockey, esperemos que el 2018 sigamos por la misma senda", expresó el dirigente santafesino.





El responsable del hockey de Santa Fe, sostuvo que "Debo destacar a todos los miembros de comisión directiva que han trabajado a destajo durante esta temporada. Todos los que están acá vienen jugando al hockey desde hace muchos años, aunque sea las chicas más jóvenes también. Han visto que hemos buscado darle una vuelta de rosca a lo que son las asociaciones y creo que todos nos han acompañado".





En primer lugar fueron reconocidos los ganadores del torneo Apertura, luego llegó el turno del Transición, el Promocional, y las Mamis Hockey, y finalmente, los que lograron destacarse en el Dos Orillas jugado con los elencos paranaenses.





hockey 3.jpg



Se premiaron desde la categoría Sub 12, pasando por Sub 14, Sub 16, Sub 18, reserva y primera división. Con posterioridad a la ceremonia, fue el momento de los fuegos artificiales, para dar paso a un tercer tiempo muy bueno, que estuvo a cargo del ente rector del hockey local.





Previamente hubo en la cancha de la ASH, un amistoso entre el seleccionado Sub 14 con el Sub 16 de damas; luego lo hicieron los caballeritos y el masculino mayor; y finalmente, el Sub 18 con el de primera división. Finalmente, procedió a realizar el sorteo de palos y elementos de hockey, el cual fue sin dudas uno de los momentos más esperados.





hockey 4.jpg



Convocatoria





En el final de la ceremonia de entrega de presentes, el presidente de la ASH, recordó que el Concejo Directivo de la ASH, onvocó para el próximo 27 de diciembre a Asamblea General Ordinaria, a las 18.30, en su sede de Salvador Caputto 3613, para entre otras cuestiones, la elección de los miembros del concejo directivo, miembros del tribunal de disciplina, comisión revisora de cuentas, elección del concejo de árbitros. Una vez finalizada la Asamblea General Ordinaria se llevará a cabo la extraordinaria, para poceder a la modificación de los estatutos de la entidad rectora del hockey santafesino.