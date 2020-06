El hockey de Unión crece y va por más

Unión comenzó a transitar el cuarto año en la Asociación Santafesina de hockey. Un proceso largo que comenzó en 2017 con Gastón Rojas, Fernanda Gil junto a María Elena Raffin en la coordinación donde fue armándose y con pretensiones mayúsculas. Hoy cuenta con una línea que va desde Infantiles hasta Plantel Superior.

Una de las abanderadas del equipo y que se inició desde el primer año en que se insertó el hockey en la institución de la Avenida López y Planes es Josefina Tallone. Un grupo entregado por entero a este proyecto. La delantera hizo un análisis del presente deportivo del plantel y de la estructura deportiva. “El hockey en Unión es relativamente nuevo, sin embargo estos años creció muchísimo. Es un trabajo enorme el que se hace desde las jugadoras, cuerpo técnico, padres y comisión directiva. Si bien todavía queda mucho por hacer y obtener, desde el club, como por ejemplo una cancha, todo se va logrando de a poco. En cuanto al nivel también creció mucho, los primeros partidos jugaron se perdían por mucha diferencia y poco a poco, a medida que se daban nuevas incorporaciones de jugadoras, fuimos consolidando un equipo con un nivel más elevado. El año pasado logramos nuestro primer campeonato en el torneo promocional con un rival fuerte y eso demostró todo lo que progresamos.”

Fruto de ese avance significativo, este año iban a ser parte del torneo Dos Orillas. “Consideramos que era momento de un cambio para nosotras. Sabíamos que era un desafío enorme y difícil pero lo necesitábamos para poder seguir creciendo. Desde lo personal, buscaba ser lo más constante posible con los entrenamientos para mejorar, sobretodo, desde lo físico. En lo grupal siempre nuestra expectativa pasa por dejar a Unión en lo más alto. Sabíamos que nos enfrentábamos a nuevos rivales pero siempre queremos mejorar para lograr nuestro objetivo» dijo la atacante.

Además, disputaron su primer Regional (nivel “G”) donde quedaron quintas en Esperanza. “Fue una experiencia muy positiva. Somos un equipo prácticamente nuevo ya que tuvimos nuevo entrenador e incorporaciones en el equipo. Prácticamente nos conocíamos poco y nada dentro de la cancha. El regional nos ayudó a consolidarnos como grupo. Los primeros partidos fueron duros ya que jugamos contra equipos que tienen otro ritmo de juego, pero partido a partido logramos amoldarnos mejor”, afirmó “Tato”.

Nuevos aires

Para este año, la coordinación de la disciplina optó por José Benítez (actual entrenador de Banco que consiguió el título en el torneo Nivelatorio 2019 y llevó a las «kresteras» al Campeonato Argentino de Clubes de este año e integrante del cuerpo técnico del seleccionado mayor de la ASH en los últimos dos años) para la conducción técnica del equipo principal hasta Sexta división. “Jomi llegó con un planteo distinto al que muchas de nosotras estábamos acostumbradas a jugar, nos tiene mucha paciencia. Después del regional, de a poco estamos adaptándonos a lo que nos propone. Es un entrenador muy dedicado, se toma todo el tiempo para que el ejercicio salga y para que todas lo entendamos. Lo que más nos pide, además de las cuestiones técnicas de defensa, ataque y sobretodo bloqueos, es que tengamos una mejor comunicación dentro de la cancha” destacó Tallone.

Además, se incorporó Yosi Kakazú para fortalecer sus inferiores al asumir al frente de Sub-12 y Séptima.

Freno a la ilusión

El aislamiento que obligó la pandemia del Coronavirus representó un duro golpe para todos los deportes. Sobre cómo vive esta situación anormal, la jugadora “rojiblanca” manifestó: “El equipo venía en un buen momento tras el Regional. Estábamos todas muy motivadas con volver y seguir entrenando. Sebastian Nitri, nuestro preparador físico, nos envía todos los días una rutina de entrenamiento para que hagamos en nuestras casas. También nos da algunos consejos en cuanto a la alimentación. Por su parte, Jomi, organiza reuniones por Zoom para charlar sobre algunas cuestiones técnicas. Desde lo extradeportivo, estoy aprovechando el tiempo libre para estudiar una residencia en psicología. Me puse al día con muchas cosas que venía postergando para hacer en mi casa. Pero, por otro lado, me cuesta mucho no contar con la rutina habitual que hacía. Lo primero que haré cuando acabe toda esta realidad será ver a mis amigas, familia y entrenar. Extraño mucho eso”.

Fuente: Prensa ASH