El increíble golazo de Pitu Barrientos que da vueltas al mundo

Toluca, con un gol del argentino Pablo 'Pitu' Barrientos (ex San Lorenzo y Estudiantes), empató anoche 2-2 con Morelia en partido de ida de los cuartos de final del campeonato mexicano de fútbol.





El partido se jugó en el estadio Generalísimo José María Morelos y el otro tanto del Toluca lo señaló el colombiano Fernando Uribe. Para Morelia marcaron el argentino Emanuel Loeschbor (ex Juventud Antoniana, Racing de Córdoba, Quilmes, San Martín de Tucumán), y el mexicano Mario Osuna.





En Toluca, dirigido por el argentino Rolando Cristante, también jugaron sus compatriotas Alexis Canelo (ex Quilmes, Almirante Brown), Rubens Sambueza (ex River), y Santiago García (ex Central).





En otro partido de ida de los cuartos de final, Tigres de Monterrey, con la presencia de los argentinos Lucas Zelarayán (ex Belgrano) y Nahuel Guzmán (ex Newell's), venció 2-0 a Santos Laguna, donde jugaron Julio Furch (ex San Lorenzo, Olimpo, Arsenal) y Carlos Izquierdoz (ex Lanús).





Las revanchas de estos cruces jugarán el próximo domingo 6 de mayo.En los otros partidos de ida, América le ganó 4-1 a Pumas de la UNAM, y Monterrey empató 1-1 con Tijuana.





