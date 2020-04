El inolvidable triunfo de CRAI ante Newman

El ex Puma Manuel Contepomi era el entrenador de Newman.

El tercera línea Ramiro Dolfo fue el autor de un try ante los porteños.

Recientemente se cumplieron cuatro años del inolvidable triunfo de CRAI sobre Newman por 31 a 12 en la autopista. Fue en cumplimiento de la quinta fecha del Torneo Nacional de Clubes que organiza la Unión Argentina de Rugby.

Fue un hecho inolvidable, único, e histórico, tanto para la escuadra Gitana, como para la Unión Santafesina de Rugby. Los santafesinos lograron en aquella ocasión nada más y menos que al subcampeón argentino, que llegó a la capital provincial con cuatro triunfos consecutivos.

El entrenador de dicho plantel fue el doctor Luciano Bordón quien recordó que "el triunfo de CRAI ante Newman y en lineas generales la actuación en ese Torneo Nacional de Clubes fue una gran demostración de que en una institución cuando dirigentes, jugadores, cuerpo de managers y cuerpo técnico están en sintonía y con la misma energía, se pueden lograr buenas cosas".

El ex coach Gitano sostuvo que "nosotros nos habíamos planteado desarrollarnos para crecer, no buscábamos resultados, sinceramente buscábamos crecer jugando con equipos que a priori tenían más nivel que nosotros y en una competencia muy dura. Tuvimos mucha humildad en ese torneo y eso nos dio mucha fortaleza tal es así que a la otra semana dábamos otro gran salto venciendo a La Plata y nos metimos en cuartos de final, algo impensado para un equipo de una unión que a nivel nacional estaba en ascenso".

2842020 f2 crai vs newman nacional 2016.jpg El tercera línea Ramiro Dolfo fue el autor de un try ante los porteños. Gentileza Franco Perego

Ante la consulta de que recuerda de dicho plantel Gitano, Bordón sostuvo que "Ese equipo tenia grandes atributos pero tal vez el mayor desde el punto de vista del juego era la presión sin la pelota, presionaba todo el tiempo, y cuando tenia la pelota era muy sólido y efectivo cuando pisaba campo contrario".

Sobre cual fue la clave de esa muy buena performance de CRAI en dicha competencia, Luciano Bordón expresó que "la humildad de la que hablo era de todos. Dirigentes, mánagers, jugadores y cuerpo técnico. Fue un momento muy importante ya que esa humildad nos hizo entregarlo todo y en su momento poder crecer, los jugadores haciendo un esfuerzo impensado, los entrenadores y managers trabajando al igual que los dirigentes para que ningún detalle quede librado al azar, en conclusión un grato momento donde CRAI se dio cuenta que podía lograr grandes cosas".

2842020 f3 crai vs newman nacional 2016.jpg El ex Puma Manuel Contepomi era el entrenador de Newman. Gentileza Franco Perego

La síntesis de aquel triunfo

CRAI 31- Cardenal Newman 12

CRAI: Germán Haeffeli (José Canuto), Santiago Amsler y Jerónimo Martínez (Santiago Jelicic); Joaquín Schierano y Axel Rumscheidt (José Dogliani); Emanuel Piermarini, Ramiro Dolfo y Justo Ordano; Estanislao Bay y Mario Salva (h, luego Facundo Cimadevilla); Patricio Fosco, Salvador Damiani (capitán), Jorge Augusto Qüesta, Ignacio Alejandro Haeffeli (Franco Radín) y Facundo Beltramino. Entrenador: Luciano Bordón.

Newman: Alberto Porolli (Julián Almeyra), Marcelo Brandi (capitán) y Luciano Borio; Jason Bruchou y Javier Urtubey (Nicolás Rodríugez Larreta); Carlos Uranga, Miguel Urtubey (Esteban Bustillo) y Ricardo Becú; Felipe Louzao y Lucas Degrossi (Matías Freyre); Germán Mignone, Nicolás Piccaluga, Tomás Keena, Matías Palleiro y Santiago Gutiérrez Taboada (Gonzalo Gutiérrez Taboada). Entrenador: Manuel Contepomi.

Primer tiempo: 12, try de Louzao convertido por Freyre; 18, try de Dolfo convertido por Beltramino; 38 y 40, penales de Beltramino.

Segundo tiempo: 1, try de Ordano; 5 y 23, penales de Beltramino; 19, try de Piccaluga; 39, try de Canuto convertido por Beltramino.

Amarilla: Santiago Jelicic.

Cancha: CRAI (autopista)

Referee: Jason Mola (Unión Cordobesa de Rugby).