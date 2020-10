El Inter Miami de Gonzalo Higuaín tropezó en la MLS

En Inter Miami, dirigido por el uruguayo Diego Alonso, también actuaron desde el minuto inicial los argentinos Nicolás Figal (ex Independiente), Leandro González Pirez (ex Tigre) y Matías Pellegrini (ex Estudiantes de La Plata).

Mientras que Julián Carranza (ex Banfield) y Federico Higuaín (ex Godoy Cruz de Mendoza), hermano de Gonzalo, ingresaron en la segunda etapa, según describió un informe del sitio oficial de la competencia.

En Dallas convirtió un gol de penal el atacante cordobés Franco Jara (ex Arsenal), que consiguió el 1-1 provisorio, a los 15m. del segundo período.

Atlanta United, con los concursos de Fernando Meza (ex San Lorenzo), Ezequiel Barco (ex Independiente), Marcelino Moreno (ex Lanús) y Eric Remedi (ex Banfield), cayó sin atenuantes ante Orlando City, por 4-1.

Los demás marcadores: Philadelphia Union 2-Chicago Fire 1; Minnesota United 2-Colorado Rapids 1; DC United 1-Columbus Crew 0; Cincinnati 0-Kansas City 1; New York Red Bull 1-New England Revolution 0; Toronto 0-New York City 1