El Jefe contó detalles de la pelea entre Ameli y Tuzzio

Los rumores fuertes sobre un affaire entre la mujer de Tuzzio y Coco fueron muy fuertes, justamente en una etapa donde el Millonario tenía sus energías puestas en la Copa Libertadores





"Fue un momento difícil lo de Tuzzio y Ameli porque son decisiones que vos tenés que tomar en milésimas de segundos, siempre pensando en lo mejor para el equipo. La verdad es que nunca me esperé una situación como esta. Me enteré de la misma forma en que se enteraron todos", detalló el Jefe.





Si bien Tuzzio negó desde el vamos que su mujer haya sido amante de Ameli, tiempo después su separación para recalar en el fútbol español reafirmaron las versiones iniciales.





"Yo me sentí más defraudado por Eduardo que por el Coco, porque yo no sabía la situación de Coco. Sí de Eduardo, porque él me vino a plantear una situación totalmente diferente. Yo confié, traté de acompañarlo y darle las libertades para que él maneje los tiempos de cuándo concentrado, cuándo no, cuándo irse y cuándo volver", especificó Astrada.





Si bien pasó más de una década de aquellos días agitados, el programa Arroban (se emite por el canal online FWTV) sentó a Leonardo Astrada, DT de River en 2005, cuando estalló el conflicto entre los defensores Eduardo Tuzzi y Horacio Ameli.