El Kun explicó los motivos por los cuales fue a ver a Maluma

"A veces Guardiola da un día y medio libre. Ese miércoles (ndr: 27 de septiembre pasado), habíamos entrenado y dijo 'vuelvan el viernes al mediodía'. Yo conocía al representante de Maluma, me dijo si quería ir a Ámsterdam, le pregunté cuando tocaba y como el técnico nos había dado el jueves libre, fui", dijo el Kun en declaraciones a TyC Sports.

Respecto del accidente provocado por el mal accionar del conductor del taxi que tomó para llegar hasta el aeropuerto donde tomaría el vuelo para emprender su regreso, explicó: "Vi que hizo una maniobra rara y ahí por las dudas me puse el cinturón pero no abrochaba muy bien y me apretaba mucho las costillas. Pocos segundos después nos dimos con el poste".





Sabía que algo tenia porque me dolía bastante y lo primero que le dije al médico cuando estaba en el hospital fue: "¿Puedo jugar el sábado?", y me dijo que no. Le pregunté: "¿Y la otra semana?", y también me dijo que no. Yo pensé: "Me quiero matar".