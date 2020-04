El médico de Sportivo Belgrano dio positivo de coronavirus

Sportivo Belgrano, club cordobés que milita en el Federal A, confirmó a través de sus redes sociales que Daniel Elkin, médico traumatólogo del plantel de Primera, dio positivo de coronavirus.

Elkin confirmó que estuvo en Chile entre el 11 y el 12 de marzo, antes de que ese país sea declarado “de riesgo”, y aclaró que cumplió con la cuarentena y todos los pases correspondientes, pero agregó que le hicieron el hisopado recién el domingo pasado, luego de que desde Epidemiología de Córdoba le avisaran que una persona que había estado en el mismo congreso chileno estaba infectado con covid-19.

“Terminaron los 14 días de aislamiento, me comuniqué con Epidemiología y como no tenía ningún síntoma me autorizaron a salir, pregunté si tenía que hacer algún test y en ese momento me dijeron que no. La situación va cambiando día a día. Entonces retomé alguna actividad dentro de lo establecido por la ley atendiendo urgencias o curaciones", explicó Elkin en La Voz de San Justo.

Según el último informe oficial del Ministerio de Salud, la cantidad de infectados en el país es de 1.628 (44 por ciento con antecedentes de viaje, 34.6 por contacto estrecho y 10.7 por transmisión comunitaria), mientras que el número de muertes ascendió a 55, luego de que se confirmaran otras dos víctimas fatales en las últimas horas.