El mensaje de Maradona que emocionó a Federer

Roger Federer vivió un momento repleto de emoción durante la exhibición que brindó junto al alemán Alexander Zverev en Parque Roca, cuando le mostraron el saludo de uno de sus grandes ídolos: Diego Armando Maradona.

"Hola maestro, máster, máquina: fuiste, sos y serás el más grande. No hay otro que te pueda asomar. Quiero que cualquier problema que tengas en el país, me llames, me digas lo que necesitás y, por supuesto, un beso grande a tu señora y tus hijos", manifestó Diego en el video que hizo emocionar a Federer.

El suizo, considerado como uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, mostró parte de su magia ante sus fanáticos argentinos en una exhibición en la que perdió con el alemán Alexander Zverev por 7-6 (7-3) y 7-6 (7-2), en el estadio Mary Terán de Weiss de Villa Soldati.

Los 15 mil espectadores que completaron las instalaciones del estadio disfrutaron de momentos distendidos y también de puntos de gran nivel propio de dos tenistas de élite que son grandes protagonistas del circuito.

El triunfo quedó en manos del alemán, de 22 años, que se tomó desquite del cruce jugado anoche del otro lado de la cordillera, en Santiago, donde el suizo se impuso por 6-3, 4-6 y 6-4 en el inicio de la gira.